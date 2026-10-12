Semi-conducteurs : les opportunités à saisir pour les entreprises vietnamiennes

Forte de plus de 200 brevets mondiaux, Nguyễn Thị Bích Yến, présidente de VSAP Lab, voit dans l’essor des semi-conducteurs un potentiel considérable pour les entreprises vietnamiennes. Usinage de précision, automatisation, encapsulation et tests de puces offrent des débouchés sans nécessiter d’investissements massifs dans la fabrication.

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Photo : CTV/CVN

Lors du forum "Go Global Bắc Ninh 2026", organisé le 10 octobre, Nguyễn Thị Bích Yến, titulaire du titre IEEE Fellow, a appelé les entreprises vietnamiennes à mieux saisir les opportunités offertes par les chaînes de valeur mondiales des semi-conducteurs.

Selon l’Organisation mondiale des statistiques du commerce des semi-conducteurs (WSTS), le chiffre d’affaires mondial du secteur a atteint 795,6 milliards de dollars en 2025, en hausse de 26,2% sur un an. L’essor de l’intelligence artificielle (IA), des véhicules autonomes et des nouvelles technologies stimule la demande.

Pour la spécialiste, les entreprises vietnamiennes n’ont pas besoin de concevoir leurs propres puces ni de construire des usines coûteuses pour intégrer cette industrie. Elles peuvent s’appuyer sur leurs compétences en mécanique de précision, maintenance, automatisation et logiciels industriels, puis évoluer vers les tests de puces et la conception de produits.

L’encapsulation avancée constitue un autre créneau prometteur, notamment pour les matériaux thermiques, les équipements de mesure et l’optimisation des procédés. À Bắc Ninh, le projet d’Amkor, représentant un investissement engagé de 1,6 milliard de dollars pour ses deux premières phases, offre un point d’appui au développement d’un réseau local de fournisseurs et de services spécialisés.

"Le Vietnam n’a pas besoin de tout faire. Il doit choisir les bons maillons et exceller dans ces domaines", souligne Nguyễn Thị Bích Yến. L’enjeu est donc d’identifier les segments correspondant aux compétences des entreprises, les clients cibles et les normes à respecter, plutôt que de disperser les investissements.

La fiabilité comme condition d’accès

Pour intégrer les chaînes d’approvisionnement internationales, les entreprises doivent démontrer leur capacité à maintenir une qualité constante, assurer la traçabilité, respecter les délais et protéger les informations confidentielles. Un prototype réussi ne suffit pas : la fiabilité doit se confirmer au fil des productions et des livraisons.

La montée en gamme exige également des compétences techniques solides, la maîtrise des procédés et une productivité accrue. Nguyễn Thị Bích Yến préconise une démarche progressive, partant d’un produit et d’un client ciblés, suivie de tests, de séries pilotes et d’améliorations successives avant toute livraison régulière.

Photo : VNA/CVN

Pour Bắc Ninh, elle propose un programme de développement des fournisseurs sur cinq ans, de 2027 à 2031, associant autorités locales, entreprises à capitaux étrangers, sociétés vietnamiennes, universités et instituts de recherche. La cartographie des besoins industriels, la formation d’ingénieurs, le renforcement des capacités de test et les projets pilotes avec les clients en seraient les principaux leviers.

Un parcours tourné vers l’innovation

Après avoir rejoint Soitec en 2007 comme experte senior, Nguyễn Thị Bích Yến a contribué au développement de technologies de puces utilisées notamment dans les communications sans fil, la 5G, les objets connectés et l’automobile. Elle a auparavant occupé des fonctions de direction chez Freescale/Motorola, dans les domaines des matériaux et des procédés de fabrication de circuits intégrés.

Ses inventions et brevets ont contribué à générer plus d’un milliard de dollars de revenus pour ces deux entreprises. Elle détient aujourd’hui plus de 200 brevets mondiaux et a signé ou cosigné plus de 350 publications techniques et chapitres d’ouvrages.

Son message est sans équivoque : plutôt que de vouloir maîtriser toute la chaîne des semi-conducteurs, les entreprises vietnamiennes doivent valoriser leurs atouts, répondre aux exigences internationales et s’imposer progressivement comme des fournisseurs fiables et compétitifs.

Thao Nguyên/CVN