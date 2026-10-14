La VBAB, pont entre les entreprises vietnamiennes et l’Europe

L’Association des entreprises vietnamiennes au Benelux (VBAB) contribue à rapprocher les entreprises vietnamiennes de leurs partenaires européens, à élargir les perspectives de coopération et à favoriser une meilleure exploitation de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

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Photo : VNA/CVN

Fondée en novembre 2024 avec une soixantaine de membres en Belgique, la VBAB a depuis étendu ses activités aux Pays-Bas et au Luxembourg, tout en établissant des représentants à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Selon son président, Nguyên Thành Vinh, l’association rassemble des entrepreneurs ayant réussi dans différents secteurs et désireux de renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes, de les rapprocher des entreprises nationales et de développer leurs relations avec les partenaires européens.

Dans cette perspective, la VBAB coopère avec l’Association des entreprises et entrepreneurs vietnamiens au Royaume-Uni (VBUK) et l’Association des intellectuels vietnamiens en Belgique et au Luxembourg (ViLaB). Elle accompagne également le Bureau commercial du Vietnam en Belgique dans des activités de promotion commerciale. Ces initiatives favorisent le partage d’informations, la recherche de partenaires et l’accès des produits vietnamiens au marché européen.

Selon Nguyên Thành Vinh, le Benelux, qui regroupe la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, occupe une place importante dans la stratégie de développement des entreprises vietnamiennes en Europe. Les ports de Rotterdam, aux Pays-Bas, et d’Anvers-Bruges, en Belgique, constituent des points d’entrée majeurs pour les marchandises asiatiques en Europe. Bruxelles, quant à elle, accueille les principales institutions de l’Union européenne (UE) et constitue un centre stratégique pour comprendre les politiques, les normes et les orientations du marché unique.

Le potentiel commercial de la région se reflète notamment dans les échanges entre le Vietnam et les Pays-Bas. En 2025, le commerce bilatéral a atteint 14,3 milliards de dollars, faisant des Pays-Bas le premier marché d’exportation du Vietnam au sein de l’UE.

Après plus de six ans de mise en œuvre de l’EVFTA, les entreprises vietnamiennes bénéficient de conditions plus favorables grâce aux engagements de réduction des droits de douane, à la complémentarité des structures économiques des deux parties et aux réseaux de la communauté d’affaires vietnamienne en Europe. Forts de leur expérience sur les deux marchés, les entrepreneurs vietnamiens établis au Benelux peuvent aider les entreprises nationales à mieux cerner la demande, à nouer des partenariats et à instaurer un climat de confiance dès les premières transactions.

Toutefois, les entreprises ne tirent pas toutes le même parti des avantages de l’accord. Si certaines ont développé leurs activités d’importation, de distribution et de mise en relation commerciale, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) se heurtent encore à des difficultés liées à leurs ressources limitées, à leur manque d’expérience et à l’insuffisance de leurs réseaux de distribution.

Les exigences de plus en plus strictes de l’UE en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité, de protection de l’environnement, d’étiquetage et de responsabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement constituent un défi majeur. À cela s’ajoutent les coûts de la logistique, du marketing et de la certification, ainsi que le manque d’informations sur les clients et les réglementations sectorielles.

"L’EVFTA ne génère pas automatiquement des commandes. L’accord ouvre la porte, mais les entreprises doivent disposer de capacités de production, garantir la qualité de leurs produits, obtenir les certifications nécessaires et élaborer une stratégie de développement à long terme pour franchir cette porte", a souligné Nguyên Thành Vinh.

En Belgique, les produits vietnamiens tels que les textiles-habillement, les chaussures, les articles de mode, le café, le poivre, les épices, les produits agricoles transformés, les meubles et certains produits industriels sont déjà présents sur le marché. Des perspectives de développement existent également pour les produits respectueux de l’environnement, les matières premières durables, les marchandises dont la traçabilité est garantie et les services de développement de logiciels en sous-traitance.

Selon le président de la VBAB, les entreprises vietnamiennes doivent passer de la sous-traitance à la construction de leurs propres marques, de l’exportation de matières premières à celle de produits transformés, et privilégier la qualité, le design et la fiabilité plutôt que la seule compétitivité par les prix. Au-delà du commerce de marchandises, le Vietnam et la Belgique disposent également d’un potentiel de coopération dans l’éducation, la santé, l’énergie, la logistique et le transfert de technologies.

Pour transformer les opportunités en résultats concrets, Nguyên Thành Vinh estime nécessaire de renforcer la coordination entre les organismes de promotion commerciale, les bureaux commerciaux du Vietnam en Europe et les associations d’entreprises. Cette coopération permettrait de mieux partager les informations sur les marchés, d’identifier des partenaires, d’organiser des salons et de mettre directement les entreprises en relation avec les acheteurs. La VBAB souhaite également participer aux délégations vietnamiennes chargées des négociations, ainsi qu’aux visites officielles et aux séances de travail avec les partenaires européens, afin de se tenir informée des politiques et des orientations de coopération.

Le renforcement du rôle de passerelle des associations d’entreprises, conjugué à l’amélioration de la qualité des produits, au développement des marques et à la constitution de réseaux de partenaires fiables, contribuera à permettre aux entreprises vietnamiennes de mieux exploiter les opportunités offertes par l’EVFTA et de consolider progressivement leur position sur le marché européen.

VNA/CVN