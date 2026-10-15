Vietnam - Suisse : vers une coopération économique renforcée

Selon l'ambassadrice du Vietnam en Suisse, Châu Mai Anh, la visite du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, devrait donner un nouvel élan au Partenariat global et favoriser une coopération bilatérale plus concrète.

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Photo : Anh Hiên/VNA/CVN

À l'occasion de la visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, l'ambassadrice du Vietnam en Suisse, Châu Mai Anh, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) sur la portée de cet événement et les perspectives de coopération bilatérale.

L'ambassadrice Châu Mai Anh a souligné que cette visite intervient à un moment particulièrement important, l'année 2026 marquant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse.

Les deux pays mettent en œuvre le Partenariat global établi en janvier 2025, ouvrant la voie à une nouvelle phase de coopération, plus étroite sur le plan politique, plus concrète sur le plan économique et offrant de nouvelles perspectives.

La signature prévue à Hanoï de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, devrait marquer une étape importante dans le développement des relations économiques.

Évoquant l'accord de libre-échange Vietnam - AELE, dont les négociations se sont achevées le 2 juillet 2026, l'ambassadrice a souligné qu'il ne se limite pas à la réduction des droits de douane. Couvrant de nombreux domaines, notamment le commerce des biens et des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, le développement durable et les petites et moyennes entreprises (PME), cet accord devrait favoriser un approfondissement des relations économiques.

Selon la diplomate, quatre groupes d'acteurs vietnamiens pourraient particulièrement en bénéficier : les secteurs déjà présents sur le marché suisse (textile, chaussures, électronique, machines et équipements, produits agricoles et alimentaires transformés), les entreprises capables de répondre aux normes internationales et de proposer des produits à forte valeur ajoutée, les fabricants et fournisseurs locaux susceptibles de participer aux chaînes d'approvisionnement des groupes suisses, ainsi que les secteurs à forte intensité technologique et d'innovation.

L'ambassadrice a souligné la complémentarité des deux économies : la Suisse dispose d'atouts dans les technologies, l'innovation, l'industrie pharmaceutique, la finance et la production de haute technologie, tandis que le Vietnam bénéficie d'une position stratégique en Asie et d'un vaste réseau d'accords de libre-échange.

Pour tirer pleinement parti de ces opportunités, la diplomate a estimé que le Vietnam devait continuer d'améliorer son climat des affaires afin de le rendre plus transparent, stable et prévisible.

Le Vietnam doit également renforcer les capacités de ses entreprises pour leur permettre de mieux s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement des groupes suisses et aux chaînes de valeur régionales et mondiales, tout en intensifiant la coopération dans l'innovation, la recherche et le développement, la formation des ressources humaines et le transfert de technologies.

L'ambassadrice a exprimé l'espoir que les deux pays iraient au-delà du développement des échanges commerciaux pour renforcer leur coopération dans la production, la recherche et l'innovation, et participer davantage ensemble aux chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN