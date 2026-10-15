Vietnam - Chine : un nouvel élan pour une coopération durable

La visite du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, en Chine a contribué à consolider la confiance politique et la coopération parlementaire entre les deux pays, selon le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung.

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Photo : Doan Tân/VNACVN

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a achevé, le 15 octobre, sa visite officielle en Chine, au cours de laquelle il a coprésidé la deuxième réunion du Comité de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l'Assemblée populaire nationale de Chine (APN), à l'invitation de Zhao Leji, président du Comité permanent de l'APN.

À cette occasion, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a dressé le bilan de cette visite lors d'une interview.

Selon le ministre, cette première visite du dirigeant vietnamien en tant que président de l’Assemblée nationale a permis de consolider la confiance politique, d'améliorer l’efficacité de la coopération parlementaire et de donner un nouvel élan au développement stable et durable des relations entre le Vietnam et la Chine.

Elle a tout d'abord contribué à approfondir les échanges stratégiques de haut niveau entre les deux pays. Lors de leurs entretiens et rencontres, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et les hauts dirigeants chinois ont réaffirmé l'importance qu'ils accordent aux relations bilatérales et leur volonté de mettre en œuvre les perceptions communes définies par les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Ils ont également exprimé leur détermination à renforcer la coopération concrète et à porter le Partenariat de coopération stratégique global ainsi que la Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique à un niveau supérieur.

La visite a également confirmé le rôle important de la diplomatie parlementaire et du Comité de coopération entre les deux organes législatifs. Les deux parties ont eu des échanges approfondis sur l'articulation de leurs stratégies de développement, les sciences et technologies, la gouvernance sociale et le renforcement des liens sociaux.

Elles ont partagé leurs expériences en matière législative et d'élaboration des politiques publiques, tout en convenant de renforcer la coordination entre leurs commissions spécialisées, les ministères et les collectivités locales concernés afin de faciliter la mise en œuvre des accords de coopération.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, les deux parties sont parvenues à plusieurs consensus concrets, notamment dans des domaines présentant un fort potentiel de coopération. Elles ont convenu de maintenir les contacts de haut niveau, d'intensifier les échanges stratégiques et de renforcer la coopération entre leurs principales institutions.

Elles ont notamment décidé d'améliorer la connectivité des infrastructures et des économies, en accordant une attention particulière aux lignes ferroviaires reliant les deux pays, à la coopération aux postes-frontières, au développement des postes-frontières intelligents et à la création de zones de coopération économique transfrontalières.

Elles souhaitent également élargir l'accès au marché chinois pour les produits vietnamiens, notamment les produits agricoles de qualité. Les deux pays entendent par ailleurs développer de nouveaux moteurs de coopération dans les sciences et technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et le partage d'expériences en matière de gouvernance.

Ils poursuivront également les échanges entre les peuples. Les deux parties ont aussi souligné la nécessité de gérer efficacement leur frontière terrestre, de mieux maîtriser et régler leurs désaccords et de préserver la paix et la stabilité en mer.

Concernant les prochaines étapes, Lê Hoài Trung a indiqué que les deux parties avaient défini trois grandes priorités lors de leurs échanges, notamment à la deuxième réunion du Comité de coopération parlementaire.

La première consiste à concrétiser les orientations communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, ainsi que les mesures convenues lors de cette visite pour promouvoir les relations bilatérales.

La deuxième vise à renforcer le rôle du Comité de coopération et à approfondir les relations entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l'APN. Enfin, les deux parties poursuivront les échanges entre les peuples et la coopération entre collectivités locales.

Le ministre s'est dit convaincu que la détermination des dirigeants des deux pays et l'étroite coordination entre leurs organes législatifs permettraient de donner suite aux résultats de cette visite, de contribuer au développement de chaque pays et de rendre les relations Vietnam - Chine toujours plus profondes, concrètes et durables.

VNA/CVN



