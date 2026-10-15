Le dirigeant Tô Lâm attendu au Danemark, auprès de l’UE et en Belgique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, effectuera une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne et en Belgique du 19 au 24 octobre.

>> Tô Lâm reçoit l’ambassadeur du Danemark en fin de mandat

>> Renforcer les liens parlementaires entre le Vietnam et la Belgique

>> Vietnam - Belgique : des perspectives de coopération prometteuses

Photo : VNA/CVN

À l’invitation du roi Frederik X de Danemark et de la reine, du président du Conseil européen, António Costa, et du Premier ministre belge, Bart De Wever, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État au Royaume du Danemark ainsi que des visites officielles auprès de l’Union européenne (UE) et au Royaume de Belgique, du 19 au 24 octobre 2026, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN



