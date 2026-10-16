Vietnam - UE : une visite pour approfondir la coopération bilatérale

La visite de Tô Lâm auprès de l’Union européenne vise à concrétiser le Partenariat stratégique global, en approfondissant la coopération économique, énergétique et sécuritaire, tout en renforçant la coordination multilatérale et les engagements communs en faveur de la paix et de la stabilité régionales.

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À l’invitation du président du Conseil européen, António Costa, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite officielle auprès de l’Union européenne (UE). À cette occasion, l’ambassadeur de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur la portée de cette visite et les perspectives de coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Selon le diplomate, le Partenariat stratégique global établi en janvier 2026 constitue une base solide pour approfondir la coopération entre le Vietnam et l’UE.

La visite du dirigeant Tô Lâm témoignera de l’importance que les deux parties accordent à leurs relations. Elle permettra de faire le point sur la mise en œuvre du Partenariat stratégique global et de traduire les objectifs communs en résultats concrets, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de l’éducation, des sciences, des technologies et de la sécurité.

La visite comprendra une rencontre avec les dirigeants de grands groupes européens, des rencontres entre le dirigeant vietnamien et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, António Costa. D’autres rencontres bilatérales sont également prévues à Bruxelles.

Au cours de cette visite, les deux parties devraient annoncer une lettre d’intention sur la coopération dans l’éducation et la formation, ainsi que des programmes de soutien au développement de l’économie circulaire dans l’industrie et l’agriculture et à des projets de développement à Hanoï et dans plusieurs autres localités. Plusieurs accords commerciaux devraient également être conclus entre entreprises vietnamiennes et européennes, ouvrant la voie à une coopération durable.

Sur le plan multilatéral, l’ambassadeur a souligné l’importance de la concertation entre le Vietnam et l’UE au sein des Nations unies, dans le respect du droit international et des normes internationales.

L’UE renforce sa coopération avec le Vietnam dans le cadre du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), notamment pour promouvoir les normes commerciales internationales. Le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maroš Šefčovič, a été invité par le Vietnam, qui assure cette année la présidence du CPTPP, à participer à une réunion ministérielle prévue en novembre.

En matière de sécurité et de défense, l’Indo-Pacifique revêt une importance particulière pour l’UE. Bien qu’éloignée de l’Europe, la Mer Orientale est une voie maritime par laquelle transitent 40% des importations et 25% des exportations de l’UE. Le Vietnam et l’UE ont donc un intérêt commun à garantir la liberté de navigation et à préserver la paix et la sécurité dans la région. Il s’agit non seulement d’un intérêt concret, mais aussi d’une question de principe.

Le Vietnam est également le seul pays de l’ASEAN à avoir conclu avec l’UE un accord-cadre de participation (FPA) aux opérations de gestion de crise de l’Union, dans le cadre duquel il déploie des officiers au sein de missions européennes en Afrique. Parallèlement, un officier militaire européen participe à la formation de personnels vietnamiens de maintien de la paix destinés aux missions de l’UE et des Nations unies, notamment au Soudan et au Soudan du Sud.

L’UE souhaite par ailleurs approfondir la coopération en matière de sécurité maritime, de protection des câbles sous-marins et de lutte contre le terrorisme. Elle soutient également l’élévation des relations UE–ASEAN au rang de Partenariat stratégique global en 2027, à l’occasion de leur 50e anniversaire, et souhaite contribuer à l’élaboration du Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Selon l’ambassadeur, le Vietnam occupe une place de premier plan dans la politique de coopération de l’UE dans l’Indo-Pacifique et constitue un exemple positif pour les autres pays.

Concernant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), Julien Guerrier a rappelé que l’UE et le Vietnam coopéraient depuis près de dix ans, avec des résultats positifs. L’UE soutient notamment le Vietnam en finançant l’intervention d’experts par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’ambassadeur a précisé que la levée du « carton jaune » de l’UE ne pourrait intervenir dans l’immédiat, car elle nécessitait l’examen du rapport vietnamien sur les progrès réalisés ainsi qu’une nouvelle mission d’inspection. Il a toutefois estimé que les deux parties avançaient dans la bonne direction et que cette question serait abordée au plus haut niveau lors de la visite.

L’UE reste par ailleurs disposée à apporter une assistance technique et spécialisée au Vietnam pour l’aider à renforcer son cadre juridique conformément aux normes internationales et à créer un climat d’investissement transparent, prévisible et durable.

Enfin, Julien Guerrier a salué le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale, estimant que son dynamisme diplomatique et le développement de ses relations avec les partenaires du monde entier renforçaient sa position. Il a souligné la capacité du pays à rassembler ses partenaires et à organiser des conférences internationales, évoquant même la possibilité pour le Vietnam de jouer à l’avenir un rôle de médiateur dans certains conflits. L’UE soutient pleinement ce rôle, a-t-il affirmé.

VNA/CVN