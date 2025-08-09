Russie

Oufa : la diaspora vietnamienne, entre préservation des racines et intégration réussie

Forte de près de 2.000 membres, la communauté vietnamienne d'Oufa, en République du Bachkortostan (Russie), est l'une des plus importantes du pays. Installées depuis deux ou trois décennies, de nombreuses familles y ont vu naître une deuxième, voire une troisième génération.

>> Des propriétaires agricoles vietnamiens en Russie

>> L’équipe du Vietnam de football sourd concourra aux Jeux d’été pour les sourds

>> Célébration de la Journée de la culture vietnamienne à Oufa de Russie

Photo : VNA/CVN

Malgré l'obtention de la nationalité russe pour certains, cette communauté reste profondément attachée à ses racines. Grâce au soutien de l'Association des Vietnamiens d'Oufa, des cours de vietnamien gratuits sont proposés aux enfants depuis plusieurs années.

Actuellement, une soixantaine d'élèves suivent un enseignement qui va de l'alphabétisation à la lecture de proverbes traditionnels. Les cours sont assurés par Duc Anh, un jeune diplômé passionné qui enseigne la langue et les valeurs culturelles vietnamiennes depuis quatre ans.

L'Association des Vietnamiens à Oufa joue un rôle essentiel dans l'organisation et la mobilisation de la communauté. Pham Thi Khuyên, sa vice-présidente, a précisé que les cours sont entièrement gratuits, même pour les enfants dont les parents ne sont pas membres. Elle a souligné que si l'intégration est importante, la préservation de la langue et de la culture l'est tout autant.

La communauté d'Oufa considère également son intégration comme une mission essentielle, surtout dans un contexte où la Fédération de Russie renforce les réglementations concernant les travailleurs immigrés. Ainsi, en plus des cours de vietnamien pour les enfants, l'Association organise des cours de russe à l'intention des adultes.

Deux fois par semaine, les parents prennent la place de leurs enfants dans la salle de classe pour apprendre l'alphabet cyrillique. Depuis mars, les autorités de la République du Bachkortostan soutiennent ce programme en finançant l'intervention de professeurs russes.

Selon Almira Salmatova, directrice de la Maison de l'amitié des peuples du Bachkortostan, ce programme pilote s'inscrit dans une stratégie d'intégration financée par le gouvernement fédéral.

Elle a insisté sur l'importance de maîtriser la langue, l'histoire, le droit et la culture russes pour une bonne intégration. Elle s'est dit convaincue que de telles initiatives permettront à la communauté vietnamienne d'Oufa de renforcer sa position dans le pays.

VNA/CVN