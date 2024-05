Renforcer le rôle de supervision de l'AN dans le règlement des plaintes et des dénonciations

>> L'Assemblée nationale discute du projet de loi sur l'assurance sociale (modifiée)

>> L'Assemblée nationale discute du développement socio-économique et du budget d’État

Photo : VNA/CVN

Selon Bùi Van Cuong, 2023 et 2024 sont deux années importantes dans la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti. L'AN et le Comité permanent de l'AN ont publié des Résolutions sur le programme de supervision pour 2023 et 2024. Ces dernières constituent une base importante permettant aux agences et aux délégations des députés de promulguer des programmes et d'exercer des fonctions de supervision appropriées.

Le travail d’élaboration et de perfectionnement des institutions des activités de supervision a été continuellement renforcé, contribuant grandement à la création d'une base juridique et à l'orientation des activités de supervision pour toute la XVe législature de l'AN et les années suivantes.

Notamment, en 2023, pour la première fois, l’AN a supervisé simultanément trois programmes cibles nationaux pendant leur phase de mise en œuvre afin d’accélérer la réalisation des objectifs fixés. En 2024, l'AN a mené une supervision spécialisée sur la mise en œuvre des politiques et des lois concernant la gestion du marché immobilier et le développement de logements sociaux, immédiatement après l'adoption de la Loi révisée sur le commerce immobilier et de la Loi révisée sur le logement.

Photo : VNA/CVN

Bùi Van Cuong a déclaré qu'en 2025, conformément aux dispositions de la loi sur les activités de supervision de l'AN et des Conseils populaires, l'organe examinera la mise en œuvre des Résolutions de l'AN sur les activités de questions-réponses et les supervisions spécialisées tout au long de la période quinquennale.

Lors de cette séance, de nombreux députés participants ont salué les bons résultats obtenus jusqu'à présent grâce aux activités de supervision, notamment en ce qui concerne la pratique des mesures d'économie et de lutte contre le gaspillage, la mobilisation, la gestion et l'utilisation des ressources pour la prévention et le contrôle du COVID-19 et la réalisation des programmes cibles nationaux.

VNA/CVN