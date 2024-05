Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai reçoit le ministre lao des Finances

Le gouvernement vietnamien continuera de soutenir et de faciliter la coopération efficace entre les ministères des Finances du Vietnam et du Laos, a affirmé le vice-Premier ministre Lê Minh Khai, lors d'une réception le 30 mai à Hanoï avec le ministre lao des Finances, Santiphab Phomevihane, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a déclaré que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens accordaient toujours la priorité absolue à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux pays.

Ces derniers temps, les deux parties ont étroitement coordonné la mise en œuvre des accords de haut niveau et les résultats de la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, co-présidée par les deux Premiers ministres à Hanoï le 7 janvier dernier, ainsi que les réunions entre d’autres dirigeants de haut rang, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a apprécié les résultats de la coopération entre les ministères vietnamien et lao des Finances, qui a aidé les secteurs financiers des deux pays à accomplir leurs tâches financières et budgétaires. Ils ont travaillé activement pour échanger des expériences sur des questions d'intérêt commun, organiser des formations pour améliorer la capacité des fonctionnaires de chaque pays.

Le Minh Khai a encouragé les deux parties à continuer à coopérer dans la mise en œuvre des accords de coopération communs de haut niveau du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, ainsi que des déclarations et accords de haut niveau entre les deux ministères.

Le vice-Premier ministre a estimé que le ministre Santiphab Phomevihane accordera davantage d'attention à l'utilisation efficace de l'aide en capital et à l'élimination des obstacles à la coopération.

Pour sa part, le responsable lao a informé son hôte que les deux parties ont réalisé 80% du plan fixé dans leur accord de coopération, affirmant qu'elles travailleront davantage pour mettre en œuvre les accords de coopération et renforcer l'amitié de long terme entre les deux pays.

