Le Vietnam et les États-Unis lancent deux nouveaux projets sur la faune sauvage

La mission américaine au Vietnam et l’Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA) ont lancé lundi 16 septembre deux nouveaux projets visant à lutter contre le trafic d’espèces sauvages et à réduire la consommation illégale d’espèces sauvages.

Financés par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), les projets, d’une valeur totale de plus de deux millions d'USD, seront mis en œuvre par Save Vietnam’s Wildlife (SVW) et le Centre pour la conservation de la nature et le développement (CCD).

Il s’agit des premiers projets de lutte contre le trafic d’espèces sauvages de l’USAID directement attribués à des organisations locales au Vietnam.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, la directrice adjointe de la mission de l’USAID, Debra Mosel, a déclaré : "Les États-Unis sont un partenaire engagé du Vietnam dans la lutte contre le trafic d’espèces sauvages et la conservation de la biodiversité, conformément aux priorités communes de nos deux pays dans le cadre du Partenariat stratégique intégral. Aujourd’hui, nous faisons progresser notre coopération sur cette priorité commune en lançant ces deux nouveaux projets".

Elle a indiqué que l’USAID accorde la priorité au développement mené localement, car le leadership et l’appropriation locaux sont essentiels pour favoriser des résultats durables. Au Vietnam, les organisations locales jouent un rôle de plus en plus important dans la protection de l’environnement, en particulier dans la conservation de la nature et de la biodiversité, et dans la prévention du commerce illégal d’espèces sauvages.

Le Vietnam est classé 14e au monde pour la richesse de la biodiversité et le pays abrite de nombreuses espèces rares et précieuses. Malheureusement, beaucoup d’entre elles sont au bord de l’extinction en raison du commerce illégal d’espèces sauvages, principalement pour répondre à la demande de nourriture, de médecine traditionnelle et de produits ornementaux.

Les deux projets financés par l’USAID - le projet de conservation durable de la faune sauvage, mis en œuvre par SVW, et le projet de conservation des espèces menacées, mis en œuvre par CCD, soutiendront le parc national de Cat Tiên, la réserve culturelle et naturelle de Dông Nai dans la province de Dông Nai et la forêt à usage spécial de Huong Son à Hanoï pour conserver leur biodiversité en renforçant les capacités de leur personnel et en appliquant la technologie de l’outil de suivi et de rapport spatial (SMART) dans les patrouilles forestières et les pièges photographiques pour la surveillance de la faune.

Les projets contribueront également à réduire la demande de produits illégaux issus d’espèces sauvages en sensibilisant le public et en donnant aux communautés locales et à leurs dirigeants les moyens de contribuer à assurer la protection de ces zones.

Depuis 2016, le gouvernement américain a fourni 27,8 millions d'USD pour aider le Vietnam à prévenir le trafic d’espèces sauvages. Ce financement est utilisé pour diverses activités, notamment le renforcement de l’application de la loi, l’amélioration des politiques, la communication pour la réduction de la demande de produits issus de la faune sauvage.

