Vietnam - Japon : 12e échange théorique entre les deux Partis communistes

Le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste japonais ont tenu à Tokyo leur 12 e échange théorique, consacré à la vitalité du communisme et aux nouveaux enjeux liés aux technologies et à l’IA à l’ère numérique.

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Photos : VNA/CVN

Conformément à l’accord entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste japonais (PCJ), le 12e échange théorique entre les deux Partis, placé sous le thème "La vitalité du communisme à l’ère numérique", s’est tenu les 27 et 28 août à Tokyo.

Dans son intervention introductive, le Professeur et Docteur Nguyên Xuân Thang, président du Conseil théorique central, a affirmé que le monde se trouvait à un tournant. Les avancées scientifiques et technologiques, notamment l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique, transforment profondément les forces productives, les modes de travail, les structures sociales et les modes de gouvernance. Elles ouvrent de nouvelles perspectives de développement, tout en soulevant des questions liées à l’emploi, aux inégalités, à l’équité sociale et à la maîtrise de la technologie par l’être humain.

L’enjeu n’est pas seulement de développer les technologies, mais surtout de les maîtriser et de mettre les progrès scientifiques et technologiques au service de l’être humain et de son développement libre et intégral.

Évoquant la voie de développement du Vietnam, Nguyên Xuân Thang a souligné que la pensée du Président Hô Chi Minh constituait une application et un développement créatifs du marxisme-léninisme aux conditions concrètes du Vietnam, avec une idée fondamentale : l’indépendance nationale devait se traduire par la liberté, la prospérité et le bonheur du peuple.

Photo : VNA/CVN

Remerciant la délégation du PCV pour ses échanges, Tanaka Yu, vice-président du Présidium, chef par intérim du Secrétariat et président de la Commission théorique du PCJ, a félicité le PCV pour le succès de son XIVe Congrès national et salué le mécanisme d’échange théorique entre les deux Partis, établi en 2007, qui contribue au partage des résultats de la recherche théorique et des enseignements tirés de la pratique, aux échanges de vues sur les nouvelles questions de l’époque et au renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux Partis.

Les deux parties ont approfondi leurs échanges sur l’impact de la science, de la technologie et de l’IA sur le développement des forces productives ainsi que sur les nouveaux enjeux pour l’être humain et la société. Elles sont convenues d’organiser le 13e échange théorique entre les deux Partis au Vietnam en 2027.

Dans l’après-midi du 28 août, Nguyên Xuân Thang a rendu une visite de courtoisie à Shii Kazuo, président du Comité central du PCJ.

Les 25 et 26 août à Tokyo, Nguyên Xuân Thang a rencontré plusieurs hauts responsables du Parti libéral-démocrate (PLD), ainsi que des parlementaires et de jeunes dirigeants du parti. Soulignant que l’étroite coopération entre les deux Partis au pouvoir contribuerait à approfondir les relations bilatérales, les deux parties sont convenues d’accélérer les échanges en vue de signer prochainement un nouvel accord de coopération entre le PCV et le PLD, et d’étudier la mise en place d’un mécanisme annuel d’échange et de dialogue entre les dirigeants et les organes spécialisés des deux partis.

Les 25 et 26 août également, Nguyên Xuân Thang a participé à un échange scientifique avec le National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS). Il a également visité Rikkei, une jeune entreprise vietnamienne de technologies de l’information qui compte six bureaux au Japon, et rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam au Japon.

VNA/CVN