L’ONU réaffirme son engagement à renforcer sa coopération avec le Vietnam

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a récemment rencontré le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires économiques et sociales, Li Junhua, qui a affirmé que l'ONU accordait de l'importance à la coopération globale avec le Vietnam et en faisait une priorité.

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Nguyên Van Thang a salué le rôle de Li Junhua dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), notamment à travers sa présidence du Forum politique de haut niveau pour le développement durable.

Le vice-Premier ministre a remercié l’ONU pour son soutien au Vietnam dans la réalisation des ODD, ainsi que pour la coopération substantielle et efficace entre les deux parties. Il a souhaité que l’ONU et le Vietnam achèvent prochainement le Cadre de coopération stratégique pour la période 2027-2031, en veillant à son articulation étroite avec les grandes orientations et stratégies de développement du Vietnam.

Alors que les progrès vers les ODD ralentissent à l'échelle mondiale et dans la région Asie-Pacifique en raison des impacts négatifs de crises conjuguées, Nguyên Van Thang a insisté sur l'urgence de renforcer les engagements politiques, de défendre le multilatéralisme et la coopération internationale, et de promouvoir des solutions systémiques, globales et inclusives pour accélérer la réalisation de ces objectifs.

Il a également appelé à redoubler d'efforts pour garantir aux pays en développement un accès équitable à la science, à la technologie, aux connaissances et aux ressources de développement, en particulier dans le contexte des transitions verte et numérique rapides à l'échelle mondiale.

Évoquant la situation du développement du Vietnam, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a indiqué que le pays avait activement et simultanément mis en œuvre les stratégies et politiques clés ainsi que le Plan d’action national pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030, obtenant dans des résultats positifs initiaux. L’économie a maintenu une croissance élevée, la réduction de la pauvreté a enregistré des progrès significatifs, le taux de chômage a diminué, la couverture de l’assurance maladie s’est élargie et l’enseignement primaire a été généralisé.

Il a affirmé que le Vietnam restait déterminé à poursuivre la voie du développement durable, en plaçant la population au centre, en faisant à la fois le sujet et le moteur du développement, et en veillant fermement à ne laisser personne de côté.

Pour soutenir le Vietnam dans la réalisation des ODD, le dirigeant vietnamien a appelé l'ONU à continuer de partager son expérience en matière de réponse au changement climatique, à fournir un soutien financier et technologique pour les engagements climatiques, le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique, et à soutenir le développement durable dans le delta du Mékong.

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Il a également exhorté l'ONU à aider à mobiliser plus efficacement l'aide publique au développement (APD), en accordant la priorité à la science et à la technologie, à la transformation numérique, à l'adaptation au changement climatique et au développement de ressources humaines de qualité.

De son côté, Li Junhua a exprimé sa vive appréciation des politiques audacieuses et déterminées ainsi que de la vision stratégique à long terme du gouvernement vietnamien en faveur d’un développement socio-économique rapide et durable.

Il a particulièrement salué l’engagement et les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, ainsi que dans la réalisation des objectifs de transition verte et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Appréciant la détermination politique, le sens des responsabilités et le rôle pionnier du Vietnam au sein de nombreux forums multilatéraux, Li Junhua a souligné que le Vietnam figurait toujours parmi les partenaires exemplaires et fiables, dont la voix gagne en importance au sein des organes de l’ONU.

L’ONU est prête à renforcer son appui au Vietnam à travers des conseils stratégiques, une assistance technique, le renforcement des capacités et le partage de connaissances dans le domaine de la gouvernance mondiale. Elle entend également faciliter davantage la mise en relation du Vietnam avec les institutions financières internationales et les banques de développement, afin d’aider le Vietnam à relever ses défis de développement, à articuler les objectifs de transition énergétique et d’adaptation au changement climatique, et à concrétiser les objectifs d’un développement durable et inclusif.

Li Junhua a par ailleurs confirmé la volonté de l’ONU de coordonner étroitement ses actions avec le Vietnam en 2027, année qui marquera le 50e anniversaire de l’adhésion du pays aux Nations unies. Il a souligné que les agences onusiennes concernées continueraient d’être des partenaires fiables du Vietnam dans la poursuite de son développement.

VNA/CVN