La priorité absolue accordée aux relations Vietnam - Laos

Le Vietnam et le Laos réaffirment leur volonté de renforcer leur solidarité spéciale et leur coopération globale, notamment dans les domaines financier, commercial, infrastructurel et énergétique, afin de soutenir le développement socio-économique et approfondir la cohésion stratégique entre les deux pays.

>> Vietnam - Laos : renforcement de la coopération et de la solidarité de la jeunesse

>> Le PM reçoit le président de la Commission centrale de contrôle et l’Inspecteur général d’État du Laos

>> Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en matière de contrôle et de supervision

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam accorde toujours la priorité absolue au renforcement et au développement de la solidarité spéciale avec le Laos, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, en recevant le 28 août à Hanoï Santiphab Phomvihane, vice-Premier ministre, ministre lao des Finances et président du Comité de coopération Laos - Vietnam. Ce dernier effectue une visite de travail au Vietnam pour participer à la Réunion de mi-mandat de la Commission intergouvernementale sur la coopération bilatérale Vietnam - Laos, Laos - Vietnam en 2026.

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a souligné l’importance de cette visite, qui permet de faire le point sur la mise en œuvre de l’Accord sur le Plan de coopération 2026 entre les deux gouvernements et de préparer la 49e réunion de la Commission intergouvernementale Vietnam - Laos.

Grande confiance

Le dirigeant vietnamien s’est réjoui des résultats positifs enregistrés dans la coopération bilatérale. Les relations politiques et extérieures ainsi que la coopération en matière de sécurité et de défense continuent d’être maintenues et renforcées dans un climat de grande confiance. L’éducation et la formation, les échanges entre les peuples et la connectivité des transports bénéficient également d’une attention particulière, contribuant à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Il s’est dit prêt à collaborer avec le Laos pour lever les difficultés et les obstacles, faciliter l’expansion des investissements et des activités commerciales des entreprises des deux pays et encourager les projets de grande envergure, favorisant la connectivité et ayant un effet d’entraînement, qui contribuent concrètement au développement socio-économique de chaque pays.

S'agissant de la coopération financière, le Premier ministre a salué les efforts des deux ministères des Finances après la réorganisation et la rationalisation de leurs appareils. La mise en œuvre de leur Accord de coopération pour la période 2026-2030 constitue une base pour améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération financière dans la nouvelle période.

Lê Minh Hung a proposé aux deux ministères de poursuivre leur étroite coordination, de promouvoir les projets de connectivité dans les transports, la logistique, les postes-frontières, le commerce frontalier, l’énergie et les corridors économiques, et de renforcer leur coordination au sein des mécanismes financiers de l’ASEAN et de la région...

Photo : VNA/CVN

Saluant les résultats de la Réunion de mi-mandat, le dirigeant vietnamien a appelé les deux comités de coopération Vietnam - Laos et Laos - Vietnam à continuer de jouer leur rôle de coordination, à suivre la mise en œuvre des accords de haut niveau et à proposer rapidement des solutions aux difficultés et obstacles.

De son côté, Santiphab Phomvihane a informé Lê Minh Hung de la situation au Laos, des résultats du travail du ministère des Finances du Laos et de la coopération avec son homologue vietnamien ainsi qu’entre les deux comités de coopération Vietnam - Laos et Laos - Vietnam.

Il a vivement remercié le Vietnam pour son accompagnement, son partage d’expériences et son soutien au Laos dans le développement socio-économique, la stabilité macroéconomique, la formation des ressources humaines et le renforcement des capacités de gestion publique. Il a également proposé de renforcer la participation des entreprises vietnamiennes aux secteurs prioritaires du Laos, afin d’accroître la complémentarité entre les deux économies.

VNA/CVN