ISC-2 : le Vietnam prône la diplomatie parlementaire pour la paix



Le 27 août, à Phnom Penh, au Cambodge, s’est ouverte la 2 e Conférence interparlementaire au niveau des présidents des parlements (ISC-2), placée sous le thème "Unis pour la paix et la prospérité commune : renforcer le droit international et régler les conflits par des moyens pacifiques". L’événement réunit 21 représentants des parlements de différents pays.

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Intervenant lors de la séance de discussion générale, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh a souligné le rôle de plus en plus important de la diplomatie parlementaire dans un contexte international marqué par des évolutions complexes.

Photo : VNA/CVN

Elle a proposé trois orientations : renforcer la voix des parlements dans la promotion du respect de la Charte des Nations unies, du droit international et du multilatéralisme, ainsi que dans le règlement pacifique des différends ; valoriser le rôle de la diplomatie parlementaire dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans la reconstruction post-conflit, à travers le dialogue, l’instauration de la confiance et la réconciliation ; associer la consolidation de la paix au développement durable et à la réponse aux nouveaux défis mondiaux, notamment en encourageant la signature et la ratification de la Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité.

À cette occasion, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh a réaffirmé la ligne de politique extérieure du Vietnam fondée sur la paix, l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures. Elle a souligné les objectifs de développement du pays ainsi que l’engagement de l’Assemblée nationale à promouvoir le dialogue et la coopération et à contribuer à l’élaboration de cadres de réponse aux enjeux mondiaux, afin de favoriser le développement durable.

En marge de la conférence, dans l’après-midi du 27 août, Nguyên Thi Thanh a rencontré la présidente par intérim de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack, et le deuxième vice-président du Parlement du Ghana, Andrew Asiamah Amoako.

Sounthone Xayachack a chaleureusement félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations obtenues ces dernières années, notamment le rôle et les importantes contributions de l’Assemblée nationale. Les deux parties sont convenues de continuer à mettre en œuvre efficacement l’Accord entre les deux Assemblées nationales pour la période 2022-2027, ainsi que de superviser la mise en œuvre des accords conclus entre les hauts dirigeants et des projets majeurs de coopération économique, afin de faciliter une coopération durable et mutuellement bénéfique et de contribuer à atteindre rapidement l’objectif d’un commerce bilatéral de 10 milliards de dollars par an.

Andrew Asiamah Amoako a proposé que le Vietnam étudie des possibilités de coopération et d’investissement dans l’agriculture, le textile-habillement et d’autres secteurs. Il a indiqué que le Vietnam pourrait s’appuyer sur le Ghana pour renforcer sa coopération en Afrique, le pays accueillant le siège du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA). Les deux parties sont convenues d’examiner la possibilité d’intensifier les échanges de délégations de haut niveau et à différents niveaux, ainsi que les échanges par la voie parlementaire, notamment en matière d’expérience législative et de contrôle de l’application des lois.

À la veille de l’ISC-2, dans l’après-midi du 26 août, Nguyên Thi Thanh a rendu une visite de courtoisie à la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary. Les deux parties sont convenues de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords de coopération entre les deux Assemblées nationales, de renforcer les échanges et la coordination entre leurs commissions ainsi qu’entre les groupes de femmes parlementaires et de jeunes parlementaires.

VNA/CVN