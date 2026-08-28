Les dirigeants vietnamiens rendent hommage au Président Hô Chi Minh

À l’occasion du 81 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), les hauts dirigeants du Parti et de l’État ont rendu hommage le 28 août au Président Hô Chi Minh dans son mausolée à Hanoï, avant de déposer des fleurs et de rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie au Mémorial qui leur est dédié.

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Photos : VNA/CVN

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), une délégation du Comité central du Parti, du président de la République, de l’Assemblée nationale et du gouvernement est allée déposer des gerbes de fleurs et rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée, le matin du 28 août.

La cérémonie d’hommage a réuni les membres du Bureau politique, dont le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu. La gerbe de la délégation portait l’inscription : "Reconnaissance éternelle envers le Président Ho Chi Minh".

Une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a également déposé une gerbe et rendu hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée. Devant la dépouille du Président Hô Chi Minh, les délégués ont exprimé leur profonde gratitude et leur respect pour les immenses contributions du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il a consacré toute sa vie au peuple et à la Patrie, guidant le Parti et le peuple vietnamiens vers de grandes victoires.

Il y a 81 ans, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh avait lu la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd’hui la République socialiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ensuite, les délégations du Comité central du Parti, du président de la République, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam se sont rendues au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, dans la rue Bac Son, à Hanoï, pour y déposer des bâtonnets d’encens et leur rendre hommage. La gerbe des délégations portait l’inscription : "Reconnaissance éternelle envers les Héros morts pour la Patrie".

Le même matin, les délégations de la Commission militaire centrale (ministère de la Défense), du Comité du Parti de la Police du Comité central (ministère de la Police), ainsi que du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï, entre autres, sont venues déposer des gerbes de fleurs et rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée, ainsi que déposer des offrandes d’encens au Mémorial des Héros morts pour la Patrie.

VNA/CVN