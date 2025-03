Vietnam - Indonésie : un partenariat clé pour la prospérité régionale



Les relations entre l'Indonésie et le Vietnam contribuent au développement et à la prospérité des deux pays ainsi qu'à ceux de la région, a déclaré le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Armanatha Kristiawan Nasir.

>> Les relations de coopération Vietnam - Indonésie continueront à se développer

>> Les 70 ans de relations diplomatiques Vietnam - Indonésie célébrés à Jakarta

>> Économie et investissement, pilier important des relations Vietnam - Indonésie

>> La presse indonésienne couvre largement la prochaine visite du chef du PCV

>> Tô Lâm en visite d'État en Indonésie pour dynamiser la coopération bilatérale

Photo : VNA/CVN

Le responsable indonésien a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à propos de la prochaine visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Indonésie et au Secrétariat de l'ASEAN, du 9 au 11 mars.

Le vice-ministre indonésien a souligné que 2025 marquerait le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, initiées par les présidents Sukarno et Hô Chi Minh. Il a estimé que le partenariat stratégique entre l’Indonésie et le Vietnam s’était considérablement renforcé et était prêt à atteindre un nouveau palier. Les relations bilatérales ont progressé non seulement dans le commerce et l'investissement, mais aussi dans les domaines de la culture, de l'éducation et des échanges interpersonnels, a-t-il déclaré.

En particulier, a-t-il poursuivi, l'augmentation du nombre de touristes et l'existence de vols directs entre les deux pays ont contribué au renforcement de la coopération économique et de la compréhension mutuelle. Concernant la coopération future, le vice-ministre Armanatha Kristiawan Nasir a noté que les deux pays sont confrontés à des défis mondiaux tels que le changement climatique, les avancées technologiques et l’intelligence artificielle. Toutefois, la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement continue de franchir des étapes importantes, apportant des avantages à long terme aux deux parties.

Dynamiser les échanges commerciaux

Photo : CTV/CVN

Il a exprimé son admiration pour l'investissement de VinFast dans les véhicules électriques en Indonésie, illustrant l'engagement des deux nations en faveur du développement durable. Il a également souligné le potentiel de coopération dans les domaines de la technologie, de l’intelligence artificielle et de l’environnement.

Le vice-ministre s'est montré optimiste quant à l'objectif d’atteindre 18 milliards de dollars d'échanges comerciaux bilatéraux, estimant qu'il pourrait être atteint avant 2028, étant donné que l'année dernière, les 16 milliards de dollars ont été atteints, avec une croissance de 24% en un an.

Les deux pays ont enregistré une croissance significative des investissements bilatéraux, avec de nombreux projets menés dans les deux sens, a-t-il ajouté. Forts de cette coopération solide et fructueuse, l'Indonésie et le Vietnam sont désormais prêts à franchir une nouvelle étape dans leurs relations. Il est temps d'élever leur partenariat à un niveau supérieur. Cette évolution profitera non seulement aux deux pays, en stimulant leur développement économique et social, mais contribuera également à la stabilité et à la prospérité de la région Asie-Pacifique et au-delà.

VNA/CVN