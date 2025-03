Le Premier ministre du Kirghizistan conclut avec succès sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle, le Premier ministre Adylbek Kasymaliev s'est rendu au mausolée du Président Hô Chi Minh pour y déposer des fleurs et lui rendre hommage. Il a également déposé des fleurs au Monument des Héros et Martyrs situé sur la rue Bac Son, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong, ont reçu le Premier ministre du Kirghizistan.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la cérémonie d'accueil officielle et s’est entretenu avec Adylbek Kasymaliev. À l’issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont signé une Déclaration conjointe sur les résultats de la visite officielle au Vietnam du dirigeant du Kirghizistan et ont assisté à la signature et à l’échange de divers documents de coopération bilatérale dans des domaines tels que l’éducation et le droit, entre autres.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a également eu une rencontre avec le Premier ministre du Kirghizistan.

Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations d'amitié avec le Kirghizistan, un ami traditionnel, et souhaitait renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines sur la base des accords et engagements conclus entre les deux parties.

Les dirigeants des deux pays ont convenu de nombreuses mesures concrètes visant à donner un nouvel élan à la coopération et à la rendre plus profonde et plus substantielle.

Dans le cadre de sa visite, le Premier ministre du Kirghizistan Adylbek Kasymaliev a participé et pris la parole lors du Forum d’affaires Vietnam – Kirghizistan.

VNA/CVN