Activités festives à Hanoï ce week-end pour honorer la police et son héritage

Le ministère de la Police organisera des activités dans la zone autour du lac Hoàn Kiêm et de la place Dông Kinh Nghia Thuc à Hanoï les 8 et 9 mars pour célébrer les anniversaires majeurs de la force de la Police.

Parmi les activités figurent un programme musical, des expositions, des performances de fanfare, des démonstrations de cavalerie, des arts martiaux, des performances de qigong, un défilé de motos d'escorte et des expériences interactives, a indiqué le ministère.

Les activités marqueront les 77 ans d'apprentissage et de mise en œuvre des six enseignements du président Hô Chi Minh par la police populaire (11 mars 1948-2025), l’orientation vers le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force de police populaire (19 août 1945-2025) et le 20e anniversaire de la fête "Tout le peuple défend la sécurité nationale" (19 août 2005-2025).

La célébration débutera par une cérémonie d'ouverture officielle sur la place Ly Thai Tô, avec des spectacles de tambours traditionnels et d'arts martiaux.

Le long des rues Hàng Khay, Tràng Tiên et Hàng Bài, seront présentés des équipements et des fournitures de pointe de la force. L'exposition du musée des technologies numériques, avec un modèle de musée immersif moderne, offrira une expérience multidimensionnelle aux visiteurs.

Des zones d'expérience interactives permettront d'en savoir plus sur la sécurité routière, la prévention et la lutte contre les incendies, les opérations de sauvetage et la cybercriminalité. La fête de l'"ao dài" et un défilé sur la rue Dinh Tiên Hoàng seront des moments forts.

Enfin, un gala musical, avec des chanteurs vietnamiens populaires, aura lieu le soir du 9 mars sur la place Dông Kinh Nghia Thuc.

