Le Premier ministre souligne les missions du Comité du Parti du gouvernement

Photo : VNA/CVN

Actuellement et dans les temps à venir, le Comité du Parti du gouvernement continueront à mener simultanément de nombreuses tâches importantes, a-t-il déclaré lors de la conférence de la permance du Comité du Parti du gouvernement dont il est secrétaire.

Ces tâches comprennent notamment la poursuite de la réorganisation de l’appareil du système politique, la promotion de la croissance, l’élaboration des documents et la préparation de l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux et de la célébration de grandes fêtes du pays, a-t-il indiqué.

Par conséquent, les membres de la permanence du Comité du Parti du gouvernement et des organes d’assistance doivent promouvoir leur proactivité, leur autonomie et leur résilence dans l’exercice des tâches à eux confiés par le Parti, l’Etat et le peuple, a-t-il demandé.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, le Comité du Parti du gouvernement a annoncé la décision du Politburo de nommer les membres, le président et le vice-président de la Commission de contrôle du Comité du Parti du gouvernement pour le mandat 2020-2025.

Il a discuté du pilotage de la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du premier Congrès du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030, dont le plan de création de sous-comités pour servir ce congrès.

La Permanence a également évalué la mise en œuvre des travaux conformément au programme de travail de la Délégation d’inspection 1910 du Politburo et du Secrétariat, discuté de l’élaboration du programme d’inspection et de surveillance du Comité du Parti du gouvernement pour 2025.

VNA/CVN