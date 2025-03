Le dirigeant Tô Lâm entame ses visites en Indonésie et au Secrétariat de l’ASEAN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly, ainsi qu’une haute délégation vietnamienne, sont arrivés dimanche 9 mars à 13h20 à l’aéroport de Halim Perdanakusuma, entamant une visite d’État en République d’Indonésie et une visite officielle au Secrétariat de l’ASEAN.

Ce voyage qui a lieu du 9 au 13 mars est effectué à l’invitation du président indonésien et président du Parti du mouvement de la grande Indonésie, Prabowo Subianto, du secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn.

À leur descente d’avion, le leader du Parti, son épouse et la haute délégation vietnamienne ont été accueillis notamment par le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, Sakti Wahyu Trenggono, l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam, Denny Abdi, l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie,Ta Van Thông, et l’ambassadrice et cheffe de la mission permanente du Vietnam à l’ASEAN, Tôn Thi Ngoc Huong.

À leur arrivée, une salve de sept coups de canon a été tirée depuis l’aéroport de Halim Perdanakusuma, montrant la haute estime que l’Indonésie porte à la visite du secrétaire général Tô Lâm, son épouse et de la haute délégation vietnamienne.

Le leader du Parti, son épouse se sont déplacés au milieu des éléments de la garde d’honneur placés aux deux côtés du tapis rouge, se sont arrêtés devant les drapeaux des deux pays pour les saluer, et se sont serré la main des officiels qui se sont alignées pour présenter leurs respects.

Ce voyage historique marque la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en Indonésie en près de 8 ans (depuis août 2017), et aussi la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam au Secrétariat de l’ASEAN.

Partenariat stratégique

Il se déroule à l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Indonésie, le premier pays d’Asie du Sud-Est à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1955.

Après 70 ans, en particulier après l’établissement du partenariat stratégique bilatéral en 2013, la coopération entre les deux pays est devenue plus globale et plus étendue, avec les échanges réguliers de délégations et des contacts de haut niveau, tant au niveau bilatéral que dans le cadre d’instances multilatérales.

La visite a également eu lieu à l’occasion du 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, une étape historique qui a initié son processus d’intégration régionale et internationale. Les contributions du Vietnam sont étroitement liées aux développements significatifs de l’ASEAN, contribuant à renforcer une communauté de l’ASEAN unie, résiliente et ouverte.

