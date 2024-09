Typhon Yagi

La Nouvelle-Zélande mobilise plus de 617.000 USD d'aides au Vietnam

L'aide sera acheminée par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales néo-zélandaises qui sont des partenaires de réponse aux catastrophes et des agences des Nations unies au Vietnam, en se concentrant sur la réponse d'urgence et la restauration des moyens de subsistance des populations sinistrées.

Dans une lettre adressée au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son le 16 septembre, le vice-Premier ministre néo-zélandais et ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Winston Peters, a écrit : "Le gouvernement néo-zélandais présente ses plus sincères condoléances aux victimes du typhon Yagi dans le Nord du Vietnam. La Nouvelle-Zélande souhaite tirer parti des différents aspects de notre relation pour renforcer le rétablissement du Vietnam et sa résilience future face à de tels catastrophes".

L’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford, a déclaré qu’en tant que partenaire stratégique du Vietnam, la Nouvelle-Zélande était toujours aux côtés du gouvernement et du peuple vietnamiens pendant cette période extrêmement difficile. Son pays a espéré que son soutien parviendrait rapidement à ceux qui en ont besoin, contribuerait aux efforts d’urgence et aiderait les communautés touchées à reconstruire leur vie, a-t-elle déclaré.

Yagi a été le typhon le plus puissant en Mer Orientale au cours des trois dernières décennies et le plus fort à avoir frappé le Vietnam au cours de ces 70 dernières années.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le 15 septembre à 17h30, le typhon a fait 292 morts et 38 disparus. Il a causé des dommages économiques estimés à 1,6 milliard d'USD au Vietnam, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.

