Vietnam et Japon signent des prêts d’APD pour la transition écologique

Le Vietnam et le Japon ont signé, le 20 mars, à Hanoï, un échange de notes relatif à l'octroi de prêts pour trois programmes et projets.

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Photo : Lê Dông/VNA/CVN

Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, représentant le gouvernement vietnamien, et l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, représentant le gouvernement japonais, ont signé le document.

Ainsi, les fonds, d'un montant total d'environ 90 milliards de yens (environ 609 millions de dollars américains), seront alloués à trois projets clés : le soutien budgétaire à la croissance verte et à l'adaptation au changement climatique, le développement rural résilient aux catastrophes et les infrastructures adaptées au climat pour soutenir la production dans les régions montagneuses du Nord, en particulier pour les communautés des minorités ethniques.

Trân Quôc Phuong a déclaré que ces accords réaffirment que le Japon demeure le principal donateur bilatéral du Vietnam et témoignent du vif intérêt du gouvernement japonais pour le renforcement du partenariat stratégique global avec le Vietnam.

Cette mesure concrétise également les engagements de haut niveau pris par les dirigeants des deux pays en faveur d’un modèle de coopération en matière d’aide publique au développement (APD) de nouvelle génération, axé sur des domaines prioritaires tels que la transition écologique et l’adaptation au changement climatique.

Les programmes et projets financés par le Japon revêtent une importance considérable et contribuent positivement au développement socio-économique du Vietnam, notamment en améliorant les infrastructures essentielles afin de renforcer la résilience climatique dans les provinces du centre et des montagnes du nord, qui demeurent parmi les régions les plus défavorisées du pays.

Fort du succès d’un précédent prêt destiné à soutenir la relance socio-économique post-pandémie, ce prêt de 50 milliards de yens, accordé dans le cadre du soutien budgétaire général à la croissance verte et à l’adaptation au changement climatique, témoigne une fois de plus de la confiance du gouvernement japonais dans la capacité du Vietnam à mettre en œuvre ses engagements politiques et à gérer son budget avec souplesse et efficacité.

L’ambassadeur Ito Naoki a affirmé que le Japon soutient l’orientation réformatrice du Vietnam vers une nouvelle ère. Il a exprimé l’espoir que l’aide publique au développement (APD) du Japon soit utilisée dans des domaines tels que l’innovation, les semi-conducteurs, la transition écologique et la transformation numérique, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de croissance économique du Vietnam pour la période 2026-2030.

Il a ajouté que les trois projets d’APD récemment signés devraient constituer un point de départ solide pour le développement d’un modèle d’APD de nouvelle génération entre les deux pays.

VNA/CVN