Le temps s’éclaicit dans le Nord, la chaleur persiste dans le Sud

Le Nord a enregistré jeudi 19 mars une baisse des précipitations, un temps ensoleillé et des températures de 25 à 28 °C, tandis que le Sud continue à subir des vagues de chaleur localisées, avec des températures dépassant les 35°C, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

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Photo : VNA/CVN

Les experts météorologiques indiquent que la météo présente des variations régionales marquées au fil de la journée.

Dans le Nord et le Centre du pays, de Thanh Hoa à Huê, des averses éparses et un léger brouillard matinal sont attendus, suivis d’un temps ensoleillé en milieu de journée et dans l’après-midi. Ailleurs, le soleil brille généralement, avec des averses et des orages isolés en fin d’après-midi et en soirée.

Le Sud-Est du pays continue à subir des vagues de chaleur localisées. Les météorologues mettent en garde contre le risque d’orages accompagnés de vents violents, de foudre et de tornades localisées, pouvant perturber la vie quotidienne et les activités de production.

Du 20 au 28 mars au soir, les conditions météorologiques devraient rester stables. Dans le Nord et le Centre-Nord, des averses éparses et un léger brouillard matinal persisteront, suivis d’après-midi ensoleillés. Le Sud devrait connaître des vagues de chaleur localisées, qui s’étendront à l’ensemble de la région autour du 21-22 mars.

À Hanoi, les températures devraient osciller entre 21 et 28°C, sous un ciel généralement nuageux avec des averses éparses et un léger brouillard matinal. Dans le Nord-Ouest, les températures seront comprises entre 19 et 28°C, dépassant parfois les 30°C, avec des averses et des orages épars.

Dans le Nord-Est, le mercure montera entre 19 et 28°C, avec un ciel nuageux le matin et des éclaircies l’après-midi. À Hô Chi Minh-Ville et dans d’autres localités du Sud, les températures varieront entre 23 et 34°C, dépassant parfois les 35°C, dans un contexte de sécheresse et de risques d’incendie.

Ces conditions sont influencées par une zone de basse pression liée à une dépression chaude de l’ouest, combinée à un anticyclone subtropical qui se renforce au-dessus du Sud et à des vents modérés de nord-est sur la Mer Orientale.

Vers le 22 mars, l’anticyclone froid continental se renforcera, de même que la zone de basse pression, entraînant un ensoleillement diurne persistant et des températures locales dépassant les 35°C dans le Sud.

VNA/CVN