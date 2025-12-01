Cérémonie d’accueil solennelle du secrétaire général Tô Lâm et de son épouse à Vientiane

Dans la matinée du 1 er décembre, la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm, de son épouse Ngô Phuong Ly et de la haute délégation vietnamienne s'est solennellement déroulée au Palais présidentiel, sous la présidence du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith et de son épouse selon le protocole le plus élevé réservé aux chefs d'État.

Cette visite d'État s'inscrit dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la Fête nationale de la République démocratique populaire du Laos et de la Rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Durant son séjour, le dirigeant vietnamien s'entretiendra avec le secrétaire général du PPRL, président lao Thongloun Sisoulith, rencontrera le Premier ministre Sonexay Siphandone, le président de l'Assemblée nationale Saysomphone Phomvihane ainsi que d'anciens dirigeants lao. Il prononcera un discours de politique générale à l'Académie nationale de politique et d'administration publique. Les deux parties signeront des documents de coopération visant à approfondir les relations spéciales Vietnam - Laos, réaffirmée comme un atout inestimable pour les deux nations.

Récemment, outre l’intensification de la coopération dans la politique, la défense et la sécurité, les deux pays ont renforcé la coopération pour créer des percées économiques, notamment dans la connexion des infrastructures de transport et l'énergie. Les échanges commerciaux ont atteint près de 2,5 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2025, en hausse de 50,4 % par rapport à 2024, faisant du Vietnam le troisième partenaire commercial du Laos. Avec 274 projets totalisant plus de 5,8 milliards de dollars, les investissements vietnamiens renforcent l'alliance stratégique de développement. Les secteurs de l'éducation, de la culture et les échanges populaires continuent également de s'épanouir.

Auparavant, dès son arrivée à Vientiane, la délégation vietnamienne a déposé une gerbe au Monument des soldats inconnus, rendant hommage aux héros tombés pour l'indépendance et l'édification du Laos.

