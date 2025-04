Vietnam - Cuba : coopération décentralisée, moteur de solidarité et de progrès

Lors des rencontres avec le premier secrétaire du Comité provincial du Parti communiste de Cuba (PCC) Yamile Ramos Cordeo, et le gouverneur de Pinar del Río, Eumelin Gonzalez Sanchez, les deux parties ont exploré le potentiel de coopération et d'investissement dans leurs secteurs d'atouts respectifs et ont envisagé des initiatives locales pour renouveler les modèles économiques.

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

Elles ont convenu de favoriser les échanges de délégations commerciales et d'établir des accords de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel.

À cette occasion, la province de Dông Nai a fait un don de 100.000 dollars pour soutenir un projet de gestion des capacités de résilience et de réduction des risques urbains à Pinar del Río, une province régulièrement touchée par des tempêtes et des tornades. Ce projet vise à renforcer la résilience et le rétablissement des communautés locales après des catastrophes naturelles.

Plan d'action concret

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

Auparavant, lors d'une réunion avec la délégation de Dông Nai, Emilio Lozada García, du Comité central du PCC, a exprimé son espoir que la coopération interprovinciale approfondirait la solidarité et l'amitié traditionnelles entre le Vietnam et Cuba.

Le responsable cubain a suggéré à Dông Nai et Pinar del Río d'élaborer un plan d'action concret pour leur accord de coopération et de promouvoir les échanges entre organisations sociopolitiques, ainsi que la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Hô Thanh Son a affirmé la volonté de Dông Nai d'étendre sa coopération avec les localités cubaines dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement.

Durant son séjour, la délégation de Dông Nai a rencontré le président de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP), Fernando González Llort, et a visité plusieurs installations socio-économiques et médicales à Pinar del Río. Elle a également rendu visite à l'ambassade du Vietnam et déposé des fleurs au pied de la statue du Président Hô Chi Minh située dans le parc qui porte son nom à La Havane.

VNA/CVN