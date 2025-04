Phnom Penh

Célébrer la fête du Chol Chnam Thmay et le 50e anniversaire de la réunification du Vietnam

L'ambassade du Vietnam à Phnom Penh a organisé, le 4 avril, une rencontre avec la permanence du Parti du peuple cambodgien (PPC) pour célébrer la fête du Nouvel An Chol Chnam Thmay du Cambodge et le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975).

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution de bienvenue, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a adressé ses chaleureuses salutations au peuple cambodgien à l'occasion de son Nouvel An traditionnel. Il a félicité le Cambodge pour ses récents accomplissements et a exprimé l’espoir que le peuple cambodgien continuerait de célébrer Chol Chnam Thmay dans la paix et la joie, sous la direction du PPC.

Le diplomate vietnamien a également souligné qu’en se joignant au peuple cambodgien pour célébrer le Nouvel An, le peuple vietnamien se préparait à une autre grande célébration nationale : le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, une étape historique qui a ouvert la voie au développement et à la prospérité du Vietnam. Après cinq décennies, le pays entre dans une nouvelle ère de croissance dynamique, avec l’aspiration de devenir une nation forte, moderne et prospère.

Il a ajouté que cet anniversaire représentait aussi une occasion d’exprimer la gratitude du Vietnam à ses amis internationaux, dont le peuple cambodgien, pour leur soutien dans sa lutte pour la libération nationale.

Le soutien et les sacrifices du peuple cambodgien témoignent de l’amitié et de la solidarité profonde entre les deux nations, a-t-il déclaré.

Renforcer les relations vietnamo- cambodgiennes

Le vice-président du PPC, Say Chhum, a pris la parole lors de l'événement pour louer l'excellente organisation de la célébration par l'ambassade. Il a chaleureusement réaffirmé la solidité des relations cambodgiennes-vietnamiennes, fondées sur les principes de "Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme", qui continuent de s'épanouir.

Mettant en lumière la valeur que le PPC accorde à ses liens avec le Vietnam, il a exprimé une profonde reconnaissance envers les soldats volontaires vietnamiens pour leur soutien décisif dans la lutte contre le régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge.

Say Chhum a exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam, sous la direction avisée du Parti communiste, et notamment du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à atteindre son objectif de devenir une nation développée à revenu élevé d'ici 2045, renforçant ainsi sa position régionale et mondiale.

Dans la journée, l'ambassade a également reçu la visite du vice-président du PPC, Samdech Krolahom Sar Kheng, venu présenter ses meilleurs vœux au personnel et transmettre ses salutations aux dirigeants et au peuple vietnamiens à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification nationale.

VNA/CVN