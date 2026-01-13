Vietnam - Chine : une coopération économique et commerciale de plus en plus complémentaire

Ces dernières années, les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Chine n’ont cessé de se consolider et de monter en gamme, devenant l’un des piliers majeurs de la coopération Chine - ASEAN. C’est ce qu’a affirmé Zhang Jianping, directeur adjoint du Comité académique de l’Académie du commerce international et de la coopération économique auprès du ministère du Commerce, lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Selon Zhang Jianping, le président chinois Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises l’objectif de bâtir une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam, considérée comme une orientation clé des relations bilatérales dans la nouvelle phase. Dans ce contexte, les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays connaissent une croissance rapide et une intégration de plus en plus étroite.

D’après les statistiques de l’Administration générale des douanes de Chine pour l’année 2024, le volume des échanges bilatéraux a dépassé 260 milliards de dollars, un niveau exceptionnel dans les relations commerciales de la Chine avec ses partenaires. Fait notable, le commerce sino-vietnamien est environ deux fois plus élevé que celui entre la Chine et l’Inde, alors même que la population du Vietnam est nettement inférieure.

Dans le cadre de la coopération Chine - ASEAN, notamment de la version 3.0 de la zone de libre-échange ASEAN - Chine, les deux pays ont mis en place des mécanismes de coopération systématiques, favorisant l’investissement et la coopération en matière de capacités de production.

En 2024, les échanges commerciaux entre la Chine et l'ASEAN ont atteint plus de 980 milliards de dollars et devraient dépasser les 1.000 milliards de dollars en 2025, le Vietnam représentant environ 25% du total. Cette dynamique illustre le rôle central du Vietnam dans la coopération régionale.

Enfin, malgré les écarts de niveau de développement, ces différences génèrent une forte complémentarité. Les deux parties sont appelées à approfondir leur coopération dans les domaines des infrastructures, de la connectivité, de la production, du commerce et de l’investissement, avec une intensification attendue des investissements chinois au Vietnam.

VNA/CVN