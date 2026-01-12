76 ans des relations Vietnam - Chine : le FPV adresse un message de félicitations à la CCPPC

À l'occasion du 76 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine (18 janvier), Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a adressé un message de félicitations à Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Dans son message, la responsable vietnamienne a transmis ses vœux les plus chaleureux et des sentiments d'amitié les plus sincères à Wang Huning ainsi qu'à l'ensemble des membres de la CCPPC.

Elle a rappelé que, depuis 76 ans, les relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale entre les deux pays n'ont cessé de se consolider et de se développer, devenant un héritage inestimable, édifié et cultivé par les générations successives de dirigeants et par les peuples des deux pays.

Bùi Thi Minh Hoài a souligné que, sous l'égide des deux Partis communistes, le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine a enregistré des avancées majeures, apportant des bénéfices concrets aux deux peuples tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial.

Le Comité central du FPV a également salué le rôle et les contributions importantes de la CCPPC dans la promotion des échanges et de la coopération d'amitié entre les deux pays, contribuant ainsi au renforcement de la compréhension mutuelle et à la consolidation des fondements sociaux nécessaires à la durabilité des relations bilatérales.

En conclusion, la dirigeante vietnamienne s'est dite convaincue que, sur la base de la devise de "voisinage amical, coopération globale, stabilité durable et orientation vers l'avenir" et dans l'esprit "à la fois camarades et frères", les relations d'amitié et de coopération entre le FPV et la CCPPC continueraient de se renforcer dans les temps à venir, apportant une contribution concrète à l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique global entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays.

Elle a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de succès à Wang Huning, tout en souhaitant que la CCPPC poursuive son développement et que l’amitié entre le Vietnam et la Chine demeure toujours florissante et durable.

