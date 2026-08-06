Vietnam - Chine : la coopération dans la lutte contre les maladies infectieuses transfrontalières

Un échange médical et sanitaire transfrontalière organisé par les autorités de la municipalité de Chongzuo, située dans la région autonome Zhuang du Guangxi, et les provinces vietnamiennes de Lang Son et de Cao Bang vient d'être avoir lieu dans la ville de Chongzuo (Chine).

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Les autorités de la municipalité de Chongzuo, située dans la région autonome Zhuang du Guangxi, ont collaboré avec les provinces vietnamiennes de Lang Son et de Cao Bang pour organiser un échange médical et sanitaire transfrontalière. Cet événement a également été marqué par l'inauguration officielle du Centre de formation, d'échange et de coopération pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses transfrontalières Vietnam - Chine.

VNA/CVN