Vers des relations Vietnam - Chine toujours plus stables, approfondies et substantielles

La 17ᵉ réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine, qui sera bientôt organisée à Hanoï, constitue une étape importante pour poursuivre le renforcement et l’approfondissement des relations entre les deux pays dans le nouveau contexte régional et international, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

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Photo : VNA/CVN

Selon le diplomate, ce Comité de pilotage est le mécanisme de coordination de plus haut niveau entre les gouvernements des deux pays. Il joue un rôle central dans la mise en œuvre et la concrétisation des consensus importants dégagés par les dirigeants de haut niveau des deux partis et des deux États.

Au cours de ses seize réunions précédentes, ce mécanisme a démontré son efficacité en tant qu’organe clé chargé de coordonner l’ensemble des domaines de coopération bilatérale. Il contribue également à suivre et à encourager les ministères, les secteurs et les collectivités locales des deux pays à mettre en œuvre de manière effective les accords conclus dans divers domaines.

La tenue de cette 17ᵉ réunion revêt une importance particulière, intervenant dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides et complexes.

La rencontre offrira ainsi aux deux parties l’occasion de dresser un bilan global de la coopération bilatérale depuis la session précédente, tout en poursuivant la concrétisation des orientations stratégiques fixées par les dirigeants de haut niveau des deux pays.

S’inscrivant dans la mise en œuvre de la politique étrangère définie par le XIVᵉ Congrès national du Parti, fondée sur les principes d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, ainsi que de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, cette session devrait contribuer à promouvoir la coopération dans plusieurs domaines clés.

Les discussions porteront notamment sur la coopération politique, la défense, la sécurité et la justice, ainsi que sur le renforcement de la coopération économique et commerciale, des échanges entre les peuples, de la coopération entre les collectivités locales et de la coordination dans les mécanismes multilatéraux. Les deux parties devraient également procéder à des échanges francs et pragmatiques afin de traiter les difficultés persistantes dans la coopération bilatérale, dans un esprit d’amitié et de respect mutuel.

L’ambassadeur Pham Thanh Binh a souligné que le maintien et le renforcement de l’efficacité du mécanisme du Comité de pilotage témoignent de l’importance que les deux pays accordent à leurs relations bilatérales. Ce mécanisme contribue à renforcer la confiance politique et à promouvoir un développement toujours plus stable, approfondi et concret des relations Vietnam - Chine, en particulier dans les domaines stratégiques.

Évoquant par ailleurs le premier Dialogue stratégique au niveau ministériel entre les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique des deux pays, également connu sous le mécanisme "3+3", l’ambassadeur a indiqué qu’il s’agit d’un mécanisme de coopération intersectorielle important entre le Vietnam et la Chine. Ce dialogue constitue par ailleurs le premier mécanisme de consultation "3+3" que chaque partie établit avec un partenaire étranger.

Dans la pratique, ce mécanisme avait déjà été lancé au niveau des vice-ministres en 2024, à l’occasion de la 16ᵉ session du Comité directeur de coopération bilatérale, avec des résultats positifs. La décision des dirigeants des deux pays d’élever ce mécanisme au niveau ministériel témoigne du niveau croissant de confiance politique et de l’importance accordée au renforcement des échanges stratégiques dans les domaines essentiels.

S’agissant des perspectives de coopération dans le nouveau contexte, l’ambassadeur a estimé que les stratégies de développement du Vietnam et de la Chine pour la période 2026-2030 présentent de nombreuses complémentarités, notamment dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et de l’intégration économique internationale.

Dans ce contexte, les deux pays disposent encore d’un vaste potentiel de coopération, notamment dans le renforcement de la connectivité des infrastructures, le développement des chaînes d’approvisionnement et la promotion des investissements dans des secteurs prioritaires tels que l’industrie manufacturière de haute technologie, l’économie numérique, l’économie verte et les énergies renouvelables.

Au niveau multilatéral, le Vietnam et la Chine devraient également continuer à renforcer leur coordination dans les forums régionaux et internationaux, notamment à l’ONU et au sein de l’ASEAN, tout en contribuant à la promotion du multilatéralisme, au respect du droit international et au règlement pacifique des différends.

Fortes d’une longue tradition d’amitié de voisinage et d’intérêts communs étendus, le Vietnam et la Chine disposent de bases solides pour continuer à approfondir leur coopération et contribuer activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région et du monde.

VNA/CVN