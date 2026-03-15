Élections législatives et locales

Participation élevée dès les premières heures du scrutin

À 09h00, le 15 mars, plusieurs localités du Vietnam affichaient déjà des taux de participation élevés aux élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026‑2031. Des zones urbaines aux régions montagneuses, frontalières et insulaires, les électeurs se sont rendus aux urnes dès l’ouverture du scrutin, dans une atmosphère enthousiaste et solennelle.

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Photo : VNA/CVN

Le 15 mars 2026, les élections des députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 se déroulent simultanément dans tout le Vietnam.

Selon Ta Thi Yên, vice-présidente de la Commission des affaires des députés de l’Assemblée nationale et cheffe adjointe du bureau permanent du Conseil électoral national, les premiers rapports reçus des localités indiquent qu’à 09h00, la participation des électeurs est déjà élevée. Dès l’ouverture du scrutin, les citoyens ont manifesté un vif enthousiasme pour exercer leur droit de vote.

Photo : VNA/CVN

Dans de nombreuses zones montagneuses, rurales ou éloignées, y compris dans les régions peuplées de minorités ethniques, les électeurs se sont rendus très tôt aux bureaux de vote, illustrant l’esprit de la grande union nationale. Parmi les premiers votants figuraient aussi bien des personnes âgées que de jeunes électeurs votant pour la première fois. À Hai Phong, par exemple, une électrice âgée de 102 ans a participé au scrutin dès les premières heures.

À 09h00, certaines localités affichaient déjà des taux de participation élevés, notamment dans les provinces de Hà Tinh (41,23%), Vinh Long (28,75%), Cà Mau (26,13%) et Tây Ninh (22,41%). Dans plusieurs communes, la mobilisation a été encore plus forte : 100% des électeurs ont voté dans le district insulaire de Bach Long Vi (Hai Phong), tandis que d’autres localités comme Phu Thuân (Dà Nang), An Lac (Bac Ninh) ou Long Quang (Huê) ont également enregistré des taux élevés.

Photo : VNA/CVN

Selon les correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) dans les provinces, les autorités locales ont soigneusement préparé les conditions nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin. Les bureaux de vote ont été aménagés dans des lieux accessibles, équipés d’urnes principales et mobiles, de cabines de vote et de dispositifs garantissant le respect des procédures électorales. Les listes électorales ainsi que les notices biographiques des candidats ont été affichées afin de permettre aux électeurs de s’informer avant de voter.

Dans certaines zones insulaires et frontalières, le vote s’est déroulé dans une atmosphère solennelle et émouvante. À Truong Sa, au large de la province de Khanh Hoà, soldats, pêcheurs et habitants se sont réunis dès l’aube pour participer au scrutin.

Photo : VNA/CVN

Une mobilisation similaire a été observée dans les régions frontalières montagneuses, comme à Sin Thâu dans la province de Diên Biên, où des habitants issus de différentes communautés ethniques se sont rendus aux urnes dès le matin, transformant la journée électorale en une véritable fête de tout le peuple.

Au total, près de 79 millions d’électeurs sont appelés à participer à ces élections nationales majeures, organisées peu après le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam et considérées comme une étape importante pour renforcer les institutions du pays et accompagner son développement dans une nouvelle phase.

VNA/CVN