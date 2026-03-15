L'utilisation des technologies garantit une information électorale rapide, précise et sécurisée

L'utilisation des technologies de l'information a permis une organisation plus efficace des élections générales, a déclaré le président de l'Assemblée nationale et du Conseil électoral national, Trân Thanh Mân, le matin du 15 mars, lors d'une visite aux responsables en poste au siège du Conseil électoral national, au Centre des opérations électorales et aux journalistes travaillant au centre de presse couvrant les élections.

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Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a salué la préparation, l'organisation et le fonctionnement des systèmes mis en place pour l'élection des députés de la XVIe Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, et notamment l'utilisation intensive des technologies de l'information dans la gestion, la mise à jour et la transmission des données.

Il a souligné que ces élections marquent une avancée significative dans la transformation numérique, grâce au déploiement simultané de plateformes technologiques garantissant une transmission rapide, précise et sécurisée de l'information.

Il a également salué l'étroite coordination entre les organismes compétents, notamment le ministère de la Police, pour garantir la sécurité des données et assurer le bon fonctionnement des systèmes. Il a par ailleurs félicité le groupe Viettel (Industrie militaire et télécommunications) pour ses solutions techniques qui ont largement contribué au bon fonctionnement des plateformes électorales.

Soulignant le rôle de la technologie dans la gestion et l'organisation des élections, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que l'utilisation des technologies de l'information lors de ce scrutin avait donné des résultats probants, répondant à trois critères essentiels : rapidité, exactitude et sécurité.

Il a exhorté les services concernés à poursuivre sur cette lancée et à maintenir une surveillance et un fonctionnement rigoureux des systèmes tout au long du processus électoral afin de pouvoir réagir rapidement à toute situation imprévue.

Lors de sa visite aux journalistes présents au centre de presse électoral, il a constaté que la couverture médiatique, diversifiée et multiforme (télévision, presse écrite, internet et radio), avait largement diffusé l'information sur les élections. De nombreux articles, pertinents et alliant théorie et pratique, ont été particulièrement bien accueillis.

Il a insisté sur le fait que ces élections avaient démontré les compétences, le professionnalisme et le courage des journalistes vietnamiens. Il a salué la participation active des agences de presse nationales et locales, qui ont contribué à créer un climat d'enthousiasme et d'unité à l'échelle nationale en faveur des élections.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a demandé aux agences et unités de poursuivre la mise en œuvre de la Directive N°46 du Politburo relative à la direction de l'élection des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi que de la Conclusion N°03 du Politburo et du Secrétariat concernant la poursuite de cette mise en œuvre, tout en assurant un suivi rigoureux et en encadrant le processus afin de garantir le succès des élections.

Il a également salué l'étroite coordination entre les sous-comités de soutien aux élections, en particulier le Sous-comité Sécurité et Ordre. Ces derniers jours, les forces armées et les forces de sécurité publique ont déployé des efforts considérables pour assurer la sécurité absolue de l'événement.

Il a souligné l'importance d'un large consensus public, alors que la population, à travers tout le pays, a participé avec enthousiasme au scrutin pour exercer son droit à la citoyenneté, son droit de vote et ses responsabilités civiques, à l'occasion du 80e anniversaire des premières élections générales du pays.

Saluant le travail des journalistes, rédacteurs et techniciens, le dirigeant de l'Assemblée nationale a exprimé l'espoir que les journalistes continueraient à contribuer au bon déroulement des élections.

VNA/CVN