Le dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez attendu au Vietnam

Le dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez effectuera une visite d'État au Vietnam du 31 août au 2 septembre, à l'occasion des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale.

Miguel Diaz-Canel Bermudez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba, accompagné de son épouse, effectuera une visite d’État au Vietnam et participera à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, du 31 août au 2 septembre, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Ce déplacement intervient à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et de son épouse, a précisé le ministère.

