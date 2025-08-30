icon search
Le dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez attendu au Vietnam

Le dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez effectuera une visite d'État au Vietnam du 31 août au 2 septembre, à l'occasion des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm (gauche), et le premier secrétaire du Parti communiste cubain et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, le 26 septembre 2024 à La Habana.
Photo : VNA/CVN

Miguel Diaz-Canel Bermudez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba, accompagné de son épouse, effectuera une visite d’État au Vietnam et participera à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, du 31 août au 2 septembre, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Miguel Diaz-Canel Bermudez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba.
Photo : VNA/CVN

Ce déplacement intervient à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et de son épouse, a précisé le ministère.

VNA/CVN

