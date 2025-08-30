Le dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez attendu au Vietnam

>> Près de 12 millions de dollars collectés pour soutenir le peuple cubain
|Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm (gauche), et le premier secrétaire du Parti communiste cubain et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, le 26 septembre 2024 à La Habana.
|Photo : VNA/CVN
Miguel Diaz-Canel Bermudez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba, accompagné de son épouse, effectuera une visite d’État au Vietnam et participera à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, du 31 août au 2 septembre, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.
|Miguel Diaz-Canel Bermudez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba.
|Photo : VNA/CVN
Ce déplacement intervient à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et de son épouse, a précisé le ministère.
VNA/CVN