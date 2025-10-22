Vietnam - Bulgarie : une coopération renforcée dans une nouvelle ère

Forts d’une amitié traditionnelle de plus de sept décennies, le Vietnam et la Bulgarie abordent une nouvelle phase de coopération à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Bulgarie.

Cette visite devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la science, de la technologie et de l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Une amitié fidèle, fondement d’une coopération solide

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, le Vietnam et la Bulgarie entretiennent des liens d’amitié fidèles et une coopération efficace. La Bulgarie fut l’un des premiers pays au monde à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, jetant ainsi les bases d’une relation durable et empreinte de solidarité.

Au fil des décennies, les deux pays ont multiplié les échanges de délégations à tous les niveaux et maintenu des mécanismes de coopération réguliers. Ils se sont toujours soutenus mutuellement dans les forums internationaux tels que les Nations unies et l’Union interparlementaire, ainsi que dans le cadre du partenariat stratégique ASEAN - UE, illustrant leur volonté commune de promouvoir la paix, la prospérité et le développement durable.

Des échanges économiques dynamiques mais encore en deçà du potentiel

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, en 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 263 millions de dollars, en hausse de 24,4% par rapport à 2023, avec un excédent commercial vietnamien de 111 millions de dollars.

Les exportations vietnamiennes, d’une valeur de 187 millions de dollars (+32,2%), concernent principalement le fil de coton, le café, le riz, la noix de cajou, le caoutchouc, le textile-habillement, la maroquinerie, la chaussure, les composants électroniques et les produits plastiques.

Les importations vietnamiennes depuis la Bulgarie, d’un montant de 76 millions de dollars (+7,2%), portent sur la ferraille, le kaolin, les produits chimiques, les produits phytosanitaires, les produits pharmaceutiques, le vin et diverses matières premières industrielles.

Sur la période 2015–2024, le commerce bilatéral a été multiplié par 2,6, passant de 102,5 à 263 millions de dollars. Ce volume reste toutefois modeste au regard du potentiel des deux économies : les exportations vietnamiennes vers la Bulgarie ne représentent que 0,49% des importations totales bulgares, tandis que les exportations bulgares vers le Vietnam ne comptent que pour 0,02% des importations vietnamiennes.

Durant les neuf premiers mois de 2025, les échanges bilatéraux se sont établis à 165,9 millions de dollars, en baisse de 17% sur un an, reflet des difficultés économiques mondiales.

Un pont stratégique entre l’ASEAN et l’Union européenne

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné que le Vietnam et la Bulgarie disposent d’une longue tradition d’amitié et d’un fort potentiel complémentaire.

Le Vietnam figure aujourd’hui parmi les 40 premières économies mondiales, avec plus de 100 millions d’habitants dont 65% en âge de travailler. Son économie ouverte et dynamique est liée à près de 70 accords de libre-échange, notamment l’EVFTA et l’EVIPA avec l’Union européenne.

Selon le ministre, le Vietnam est devenu "l’atelier du monde" et souhaite intensifier la coopération internationale en matière de recherche, d’innovation, de formation de ressources humaines, d’investissement et de production.

Grâce au Vietnam, les entreprises bulgares peuvent accéder plus aisément au vaste marché de l’ASEAN, tandis que la Bulgarie constitue pour le Vietnam une porte d’entrée stratégique vers l’Union européenne.

De nouveaux axes : investissement, travail et technologies de pointe

La Bulgarie est considérée comme l’un des environnements d’investissement les plus attractifs pour le Vietnam.

Le vice-ministre bulgare de l’Économie et de l’Industrie, Nikolay Pavlov, a affirmé que son pays réservait des incitations particulières aux entreprises vietnamiennes et encourageait la coopération dans des domaines porteurs tels que l’agriculture, la haute technologie, l’énergie, la pharmacie et la main-d’œuvre.

La Bulgarie abrite par ailleurs de nombreuses entreprises de pointe dans le domaine des technologies de l’information, du stockage et de la sécurité des données – un secteur correspondant parfaitement aux priorités de transformation numérique du Vietnam.

De leur côté, plusieurs entreprises vietnamiennes ont déjà investi en Europe dans les secteurs des technologies de l’information, de la production de véhicules électriques, des produits laitiers et de la transformation agroalimentaire. Le Vietnam souhaite que la Bulgarie continue de créer un environnement favorable pour l’expansion de ces investissements.

Promotion du commerce, de l’investissement et de la concurrence loyale

Ces dernières années, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a signé deux protocoles d’accord avec la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie (BCCI) et l’Agence bulgare de promotion des PME. Les deux parties ont multiplié les échanges d’informations, les forums d’affaires et les programmes de mise en relation pour stimuler les investissements croisés.

Parallèlement, les deux pays renforcent leur coopération dans le domaine des politiques de concurrence et de l’amélioration de l’environnement des affaires.

Le Vietnam s’efforce de perfectionner son cadre juridique vers plus de transparence, d’équité et de non-discrimination, créant ainsi un climat propice aux investisseurs étrangers, y compris bulgares. Les deux parties envisagent également de partager leurs expériences et bonnes pratiques pour favoriser une concurrence saine et efficace.

Des perspectives prometteuses

Grâce à une amitié solide, à une confiance politique élevée et à une complémentarité économique marquée, la coopération Vietnam–Bulgarie entre dans une phase pleine de promesses.

Les deux pays partagent une même vision du développement durable, de l’économie verte et numérique, ainsi que de l’innovation.

Les accords de libre-échange de nouvelle génération, en particulier l’EVFTA et l’EVIPA, devraient constituer des leviers essentiels pour intensifier les échanges commerciaux et les investissements, tout en favorisant l’intégration des entreprises des deux pays dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Avec une volonté politique forte et une implication accrue du secteur privé, la coopération Vietnam - Bulgarie s’oriente vers un partenariat global et efficace, contribuant à renforcer le pont entre l’ASEAN et l’Union européenne, au service de la paix, de la prospérité et du développement durable.

VNA/CVN