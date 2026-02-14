Vietnam - Algérie : foires et salons professionnels, leviers de la coopération économique

Hoàng Duc Nhuân, conseiller commercial du Vietnam en Algérie, met en lumière l’expertise algérienne en matière d’événementiel promotionnel et trace les perspectives de croissance des échanges économiques bilatéraux.

>> Le Vietnam saisit de nouvelles opportunités de coopération sur le marché algérien

>> Vietnam - Algérie : un partenariat riche en potentiel de développement

>> Le Vietnam et l’Algérie dynamisent leur coopération économique

>> Foire du Printemps 2026 : la porte de la confiance et de la prospérité

Photo : VNA/CVN

À l’occasion de la Foire du Printemps 2026, rendez-vous majeur de l’agenda commercial vietnamien, Hoàng Duc Nhuân, conseiller commercial du Vietnam en Algérie, a accordé un entretien à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Il y analyse l’expertise algérienne en matière d’événementiel promotionnel et esquisse les perspectives de développement des échanges économiques bilatéraux.

Plus grand pays d’Afrique par sa superficie, l’Algérie dispose d’une solide expérience dans l’organisation de manifestations commerciales de grande envergure. Selon Hoàng Duc Nhuân, le pays accueille chaque année plusieurs centaines de salons professionnels, principalement au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger, mais aussi dans les grands pôles économiques d’Oran et de Constantine.

Pilier central de ce dispositif, la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), placée sous la tutelle du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, assure une gestion intégrée des événements, allant de la mise à disposition d'espaces à la logistique, en passant par la décoration des stands et la promotion médiatique. Parallèlement à l'exposition de produits, ces rendez-vous sont rythmés par des séminaires techniques, des rencontres B2B et des sessions de réseautage, optimisant ainsi l'impact pour les entreprises participantes.

Pour les opérateurs économiques étrangers, l’accès à ces plateformes requiert une préparation méthodique. L’inscription s’effectue directement via les portails numériques des salons.

Sur le plan logistique, l’importation de marchandises destinées à l’exposition bénéficie du régime de l’admission temporaire, permettant une exonération des droits de douane sous réserve de réexportation dans les délais impartis. Les entreprises vietnamiennes sont vivement encouragées à solliciter l’appui du Bureau commercial du Vietnam à Alger afin de faciliter les démarches administratives et l’obtention des visas.

Des opportunités à saisir

Le conseiller commercial souligne par ailleurs la forte complémentarité entre les deux économies. À l’heure actuelle, l’Algérie exporte vers le Vietnam de la caroube, des pattes de poulet ainsi que des intrants destinés à l’alimentation animale. Elle ambitionne également de promouvoir davantage ses produits emblématiques, tels que les dattes, l’huile d’olive et la margarine. En retour, le marché algérien, fort de près de 47 millions de consommateurs, représente un débouché stratégique pour les entreprises vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Les exportations vietnamiennes vers ce marché nord-africain reposent essentiellement sur le café brut, le poivre, la noix de cajou, les produits halieutiques, ainsi que le textile-habillement et les chaussures. "De nombreux produits vietnamiens jouissent déjà d'une excellente réputation en Algérie grâce à leur rapport qualité-prix compétitif", affirme Hoàng Duc Nhuân.

Néanmoins, l’accès au marché algérien demeure exigeant. Le pays n’étant pas encore membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il applique une politique de protection de la production nationale caractérisée par des droits de douane et des taxes pouvant atteindre en moyenne 54%. Cette politique privilégie l’importation de matières premières et d’équipements de production au détriment des produits finis, tout en encourageant les investissements directs étrangers (IDE) et les partenariats en joint-venture.

Les produits vietnamiens doivent également faire face à une concurrence accrue en provenance de la Chine, de l’Inde et de la Turquie, ainsi que de l’Union européenne et de la Zone de libre-échange arabe, dont les exportations bénéficient d’accords préférentiels.

Vers un partenariat commercial renforcé

Afin de dynamiser les échanges, le Bureau commercial du Vietnam prévoit d’intensifier la prospection de marché et de promouvoir la participation croisée aux grands événements commerciaux, notamment Vietnam Expo et le Salon international d’Alger (FIA).

Sur le plan institutionnel, les autorités des deux pays étudient la possibilité de négocier un accord commercial préférentiel bilatéral. Un tel cadre juridique permettrait de réduire les barrières tarifaires sur des produits stratégiques et de consolider un partenariat économique durable et mutuellement bénéfique.

Les chiffres récents confirment cette dynamique : en 2025, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux a atteint environ 550 millions de dollars, soit une progression spectaculaire de plus de 170% par rapport à 2024. Une tendance positive que la Foire du Printemps 2026 entend inscrire dans la durée.

VNA/CVN