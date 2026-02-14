Vietnam - Chine

Móng Cái - Dongxing : vers un poste-frontière intelligent pour l'intégration régionale

Le gouvernement vietnamien a officiellement approuvé le projet-pilote de construction d’un poste-frontière intelligent au couple de postes-frontières internationaux de Móng Cái (province de Quang Ninh, au Vietnam) et de Dongxing (Chine), ouvrant une nouvelle phase de développement pour l’économie frontalière et la coopération commerciale entre les deux pays.

Selon la Décision N°164/QD-TTg du 26 janvier 2026, signée par le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, la mise en œuvre de ce modèle de poste-frontière intelligent revêt une importance stratégique tant sur les plans économique, technologique que diplomatique. Elle illustre la ferme détermination politique du Vietnam à concrétiser les engagements de coopération stratégique avec la Chine, conformément au cadre des "Deux corridors, une ceinture" et à l’Initiative "la Ceinture et la Route".

Le poste-frontière intelligent de Móng Cái repose sur les technologies 4.0, avec pour noyau l’interconnexion et le partage transfrontaliers des données, visant à créer une "porte d’entrée numérique" moderne répondant aux normes internationales en matière de gestion, de supervision et de dédouanement des marchandises.

Selon le projet, une fois opérationnel, le temps de dédouanement devrait être ramené à 4-6 heures, contre un à deux jours auparavant. Parallèlement, les coûts liés aux aires de stationnement, au transport et aux services logistiques devraient diminuer de 30 à 40%. Ces avancées constituent un avantage significatif dans un contexte de croissance des échanges commerciaux, notamment pour les produits agricoles frais et les composants électroniques.

L’un des points forts du modèle réside dans le déploiement d’un système de véhicules autonomes intelligents sans conducteur (IGV), fonctionnant 24 heures sur 24 sur la base des réseaux 5G et du positionnement par satellite. Ce système garantit un flux continu et sans contact des marchandises, tout en renforçant la sécurité et la capacité de résilience face aux situations d’urgence telles que les catastrophes naturelles ou les épidémies.

Le gouvernement a confié à la province de Quang Ninh le rôle de chef de file dans la mise en œuvre du projet, tout en exigeant une parfaite synchronisation des infrastructures, de la planification et de l’exploitation avec la partie chinoise. L’investissement total est estimé à plus de 4.500 milliards de dôngs, répartis en deux phases.

La première phase, prévue pour 2026, portera sur la modernisation des infrastructures aux ponts Bac Luan I et II, l’installation des systèmes IGV, des portiques de contrôle automatisés e-Gate utilisant des technologies biométriques, ainsi que la construction d’un Centre d’opérations intelligent (IOC) chargé de l’intégration et de la gestion des données des forces compétentes.

La seconde phase, couvrant la période 2027-2030, visera à élargir l’espace du poste-frontière, à développer un centre logistique de haute technologie, une zone de commerce électronique transfrontalier et des laboratoires de contrôle conformes aux normes internationales. L’objectif est de tripler la capacité de dédouanement du poste-frontière de Móng Cái d’ici 2030.

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace, le gouvernement a demandé aux ministères et organismes concernés de coordonner étroitement avec les autorités locales pour lever les obstacles juridiques, techniques et financiers, tout en encourageant la socialisation des investissements et la participation des entreprises de logistique, associant gestion publique et capacités du secteur privé.

Le poste-frontière intelligent de Móng Cái est considéré comme un outil stratégique permettant de renforcer la compétitivité de l’économie frontalière, de consolider le rôle de la zone économique frontalière de Móng Cái en tant que point de connexion majeur entre l’ASEAN et la Chine, et de promouvoir un développement économique ouvert et durable du Vietnam dans la nouvelle phase.

