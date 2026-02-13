Les taux interbancaires baissent à 8,5% mais les tensions de liquidité persistent

Les taux interbancaires du Vietnam se sont refroidis par rapport à leurs sommets pluriannuels, mais restent élevés, signe d’une pression persistante sur les liquidités et d’un possible effet domino sur les coûts des prêts et des dépôts.

Selon les données de l’Association vietnamienne de recherche sur le marché interbancaire (VIRA), le taux interbancaire moyen au jour le jour - un indicateur clé du financement à court terme entre banques - s’établissait à environ 8,5% jeudi 12 février, en forte baisse par rapport aux 17-17,5% enregistrés une semaine auparavant.

Les taux interbancaires reflètent le coût auquel les banques empruntent entre elles pour satisfaire leurs besoins de liquidités à court terme et les réserves obligatoires fixées par la Banque d’État du Vietnam (BEV). Des taux élevés indiquent généralement une liquidité plus restreinte et peuvent se répercuter sur l’ensemble des coûts de financement.

Un cadre supérieur d’une grande banque commerciale a déclaré que la liquidité pourrait demeurer un défi majeur pour les établissements de crédit en 2026, prévenant que des tensions accrues sur le financement pourraient compliquer l’expansion du crédit et la rentabilité dans ce qui s’annonce comme une année difficile pour le secteur.

Les analystes estiment toutefois que la récente flambée semble principalement conjoncturelle et technique, plutôt qu’un signe de tension systémique.

Nguyên Hoàn Niên, de Shinhan Securities, a indiqué que cette hausse était probablement temporaire, mais qu’elle pourrait maintenir les taux interbancaires à un niveau plus élevé au moins jusqu’au premier trimestre.

SSI Securities a qualifié la volatilité récente de "conjoncturelle et technique", évoquant des flux budgétaires saisonniers et la dynamique du marché plutôt que des faiblesses structurelles.

La banque centrale a réagi en injectant des liquidités par le biais d’opérations d’open market et de swaps de change, atténuant ainsi les fortes hausses des taux au jour le jour.

Après s’être maintenus à des niveaux très bas depuis début 2023, les taux de dépôt ont progressé pour atteindre environ 7 à 8% par an, certaines banques proposant jusqu’à 8,5% afin d’attirer des fonds.

Les analystes estiment que la pression persistante sur le financement interbancaire pourrait continuer d’influencer les taux des prêts commerciaux, d’autant plus que la croissance du crédit a dépassé la collecte de dépôts depuis fin 2025.

Les observateurs du marché notent que l’environnement des taux d’intérêt au Vietnam est devenu plus sensible depuis fin 2025, dans un contexte de demande de crédit plus soutenue, de fluctuations saisonnières de la liquidité et d’une concurrence accrue pour les dépôts.

Cependant, la plupart des analystes soulignent que cette volatilité ne témoigne pas d’un affaiblissement des fondamentaux macroéconomiques.

"Les tensions sur la liquidité sont présentes, mais cycliques", ont indiqué les analystes de SSI dans une note de marché, ajoutant que la récente flambée devait être considérée comme un ajustement technique plutôt que comme un signe de détérioration économique.

Le soutien proactif de la BEV en matière de liquidités devrait stabiliser les taux à court terme dans les semaines à venir, même si les coûts interbancaires resteront un indicateur clé des tendances en matière de prêts et de dépôts cette année.

