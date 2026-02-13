Foire du Printemps 2026

Les salons professionnels renforcent les liens commerciaux entre le Vietnam et l’Italie

À l’occasion du première Foire du Printemps 2026, la conseillère commerciale du Vietnam en Italie, Duong Phuong Thao, a mis en avant l’expérience de promotion commerciale en Italie et les priorités clés pour 2026 afin de renforcer les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Italie.

Duong Phuong Thao a déclaré que les relations bilatérales évoluent positivement, offrant une base solide aux liens économiques et commerciaux. Le gouvernement italien, les institutions financières et le monde des affaires considèrent le Vietnam comme un marché clé en Asie du Sud-Est.

En 2025, près de 100 entreprises italiennes se sont rendues au Vietnam pour explorer les opportunités d’investissement et de partenariat dans les secteurs de l’agroalimentaire, des machines industrielles, de l’ingénierie de précision, du design de produits, du textile et de la chaussure, du mobilier et des technologies de fabrication.

L'ouverture de la liaison aérienne directe Hanoï - Milan en juillet 2025 a constitué un atout majeur, réduisant les temps de trajet et les coûts logistiques, et facilitant les échanges commerciaux, touristiques et technologiques.

L'Italie accueille chaque année plus de 80 grands salons internationaux, dont des événements de renommée mondiale tels que Vinitaly, Cibus, Tuttofood, Sana, Macfrut, HostMilano et le Salone del Mobile Milano.

Ces plateformes offrent aux entreprises vietnamiennes des opportunités de promouvoir leurs produits, d'accéder à des technologies de pointe et de nouer des contacts avec des partenaires internationaux.

L'Italie possède également des atouts considérables en matière de design industriel, de mécanique de précision et de fabrication de machines, jouant un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ceci offre aux entreprises vietnamiennes des opportunités de moderniser leurs technologies et de monter en gamme.

Selon Duong Phuong Thao, le Bureau commercial du Vietnam en Italie intensifie ses relations B2B dans les secteurs de l'agroalimentaire, des machines, du textile et de la chaussure, de l'aménagement intérieur et de l'ingénierie de précision. En 2024, il a organisé avec succès un événement de promotion du café vietnamien à Turin, dans le nord de l'Italie, attirant une centaine d'entreprises italiennes du secteur et d'importants exportateurs vietnamiens.

Parmi les produits italiens haut de gamme présentant un fort potentiel au Vietnam figurent le Parmigiano Reggiano, le Gorgonzola, le jambon de Parme, l'huile d'olive extra vierge et le vin, ainsi que les machines de transformation alimentaire et les produits design de luxe.

Parallèlement, les exportations vietnamiennes gagnent du terrain en Italie grâce à l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (ALE UE - Vietnam), qui a supprimé les droits de douane sur la plupart des produits d'exportation clés. On observe une forte croissance dans les secteurs du café, des fruits de mer, des noix de cajou, du poivre, des fruits tropicaux, du textile, de la chaussure et du mobilier.

Coopération commerciale à long terme

Duong Phuong Thao a souligné que les salons professionnels organisés au Vietnam tout au long de l'année doivent être professionnels et résolument axés sur le consommateur lorsqu'il s'agit d'inviter des entreprises étrangères, notamment italiennes, qui privilégient l'efficacité économique et la rapidité de leur retour sur investissement.

Elle a ajouté que ces événements devraient proposer des programmes expérientiels attrayants, une communication ciblée, un positionnement clair sur le marché et des politiques de prix compétitives afin de stimuler la demande intérieure. Seuls un intérêt soutenu des consommateurs locaux et des achats répétés peuvent garantir des retours sur investissement tangibles et une coopération commerciale mutuellement avantageuse à long terme.

Pour 2026, le Bureau du commerce privilégiera la promotion des produits vietnamiens lors des principaux salons italiens ; le développement d’événements B2B spécialisés à Milan et à Rome ; l’invitation d’entreprises italiennes à des salons vietnamiens ; l’amélioration des outils de mise en relation commerciale en ligne ; et le renforcement de la coopération locale.

Grâce à une connectivité accrue et à des efforts de promotion soutenus, notamment le salon du café de Turin en 2024, la série d’événements organisés dans le sud de l’Italie en 2025, l’arrivée de près de 100 entreprises italiennes au Vietnam pour explorer de nouvelles opportunités, ainsi que les vols directs entre Hanoï et Milan à partir de juillet 2025 Duong Phuong Thao s’est dit confiant quant à la croissance et à la diversification des échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Italie dans les années à venir.

