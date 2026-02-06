Le Vietnam et l’Algérie dynamisent leur coopération économique

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a récemment effectué une visite de travail dans la province d’Oran, pôle économique majeur de l’ouest algérien, accompagné de représentants d’entreprises vietnamiennes du secteur de la transformation agroalimentaire.

Au cours de cette visite, l’ambassadeur Tran Quoc Khanh a eu des séances de travail avec le wali de la province d’Oran, Brahim Ouchene, le directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Oran, Larbi Ahmed, ainsi qu’avec plusieurs entreprises locales.

Lors de ces rencontres, l’ambassadeur Tran Quoc Khanh a rappelé les résultats marquants de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie en novembre 2025, tout en présentant les atouts du Vietnam et les possibilités de coopération entre les entreprises des deux pays dans divers secteurs.

Des représentants d’entreprises vietnamiennes ont exprimé leur souhait d’investir et de coopérer afin d’introduire des produits agroalimentaires sur le marché algérien et en Afrique du Nord.

Les autorités locales ont salué la visite de la délégation vietnamienne, affirmant qu’Oran et, plus généralement l’Algérie, offraient des conditions favorables, des soutiens et des incitations attractives aux investisseurs vietnamiens. Elles ont souligné qu’il n’existait aucune distinction entre les investisseurs nationaux et étrangers, et encouragé l’implantation de projets dans les zones industrielles d’Es-Senia et de Hassi Ameur.

Selon Kasouse Fadela, cheffe du service des activités et des affaires économiques de la CCI d’Oran, le marché algérien offre de nombreuses opportunités aux investisseurs étrangers, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies…, ainsi que la production de confiseries, la conserverie et la transformation des produits aquatiques.

La visite de la délégation vietnamienne à Oran a réaffirmé la volonté des deux pays de renforcer la coopération économique et commerciale bilatérale et d’ouvrir la voie à une coopération substantielle entre les entreprises, contribuant ainsi à l’approfondissement du partenariat stratégique Vietnam - Algérie.

