Vietnam Airlines : un retour d'urgence à Hanoï pour porter secours à un passager

Le vol VN661 de Vietnam Airlines, reliant Hanoï à Singapour, a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Nôi Bài pour porter secours à un passager souffrant de problèmes de santé.

Selon la compagnie nationale, peu après le décollage, le matin du 19 octobre, un passager en provenance des Philippines a été victime d'une crise d'épilepsie et a perdu connaissance. L'équipage a immédiatement demandé une assistance médicale à bord, tout en prodiguant les premiers soins et en fournissant de l'oxygène au passager de 52 ans.

L'état du passager ne s'étant pas amélioré, le commandant de bord a décidé de faire demi-tour vers Hanoï et a coordonné avec le personnel au sol la préparation d'une intervention d'urgence.

À l'atterrissage, le passager a été transporté vers un centre médical local pour des soins complémentaires. Le vol VN661 a ensuite repris son vol vers Singapour.

La compagnie aérienne a réaffirmé que la sécurité et la santé des passagers restent sa priorité absolue en toutes circonstances.

