Portrait des femmes gardes-frontières de Quang Tri

Symbole de l’esprit du "soldat de l’Oncle Hô", les femmes gardes-frontières de Quang Tri allient patriotisme, compétence et solidarité. Leur engagement exemplaire contribue à renforcer la sécurité nationale et le lien indéfectible entre l’armée et le peuple.

Photo : VNA/

Le Comité des femmes du Commandement des gardes-frontières de la province de Quang Tri compte 36 membres, engagées dans des domaines variés - de l’administration à la santé, des finances à la logistique ou encore à la culture. Quelles que soient leurs missions, ces femmes militaires partagent un même idéal : travailler avec rigueur, intelligence et solidarité, tout en dépassant les difficultés d’un métier exigeant pour construire une armée moderne et humaine.

Sous la direction de la major Hô Thi Thuy An, présidente du Comité des femmes du Commandement provincial, les membres sont encouragées à cultiver leurs compétences politiques, professionnelles et intellectuelles. L’association promeut l’autonomie et la créativité, soutient la formation continue, et valorise la participation active des femmes aux campagnes d’émulation lancées à tous les niveaux de l’armée.

Grâce à cette dynamique, chaque membre devient un maillon fort du collectif, capable d’assumer avec exemplarité les responsabilités confiées.

Photo : VNA/CVN

Dans les tâches de communication, de cryptographie, de traduction ou de gestion financière, les femmes soldats de Quang Tri se distinguent par leur précision et leur sens aigu du devoir. En matière de lutte contre la criminalité, elles participent à la gestion des armes, du matériel technique et des documents sensibles avec une vigilance irréprochable. Leur présence dans tous les secteurs - de la cuisine militaire aux services médicaux - témoigne d’un engagement constant, attentif au bien-être des soldats et des habitants vivant sur les deux frontières.

Le lieutenant-colonel Hô Phu Vinh, commissaire politique adjoint du Commandement provincial, souligne que "les femmes du corps des gardes-frontières de Quang Tri ont non seulement rempli leurs missions avec succès, mais ont également contribué à construire une unité exemplaire, à la fois disciplinée, compétente et humaine".

Des initiatives solidaires tournées vers les zones frontalières

Fidèles à la tradition du patriotisme vietnamien et à la générosité des femmes de l’armée, les membres du Comité des femmes de Quang Tri sont devenues une force essentielle dans les actions sociales et humanitaires. Elles participent activement aux mouvements "Femmes des gardes-frontières : intelligence, bravoure, famille heureuse" ou "Excellentes au travail, exemplaires à la maison", tout en s’impliquant dans des campagnes telles que "Construire la famille 5 interdits, 3 impératifs" et "Les quatre vertus : confiance, respect, loyauté et dévouement".

Photo : VNA/CVN

Les programmes "Accompagner les femmes des zones frontalières", "Parrainer les enfants des gardes-frontières", "Mère marraine", ou encore "Printemps de la frontière - Cœur chaleureux du village" ont permis de tisser des liens profonds entre les femmes soldats et les habitants des zones reculées.

Ces actions renforcent la solidarité entre l’armée et la population, consolidant la confiance et l’unité nécessaires à la protection d’une frontière paisible et prospère.

Depuis 2021, le Comité a soutenu de nombreux projets économiques destinés aux femmes défavorisées vivant près des frontières. Grâce à l’appel à la générosité publique, près de 4.000 colis de dons ont été distribués aux femmes et enfants en difficulté. Des consultations médicales gratuites ont été offertes à des milliers de personnes, tandis que des enfants ont été pris en charge dans le cadre du programme "Mère marraine" avec une aide mensuelle et du matériel scolaire.

Les campagnes de reconnaissance envers les anciens combattants et les actions culturelles comme théâtre, musique, sensibilisation à la lutte contre les mariages précoces ou la consanguinité, témoignent d’un profond attachement aux valeurs humaines et sociales.

Chaque activité traduit l’âme généreuse des femmes soldats, toujours prêtes à partager, écouter et agir.

Dans les épreuves, la lumière du dévouement

Au cœur de la pandémie ou lors des catastrophes naturelles, les femmes du Commandement des gardes-frontières de Quang Tri n’ont jamais reculé. Elles ont rejoint les équipes de première ligne pour assurer les soins médicaux, maintenir la communication, distribuer les vivres et soutenir moralement les soldats et les civils. Leur courage silencieux a nourri une force collective, forgeant un esprit de solidarité qui demeure le socle de la défense nationale.

Photo : VNA//CVN

La capitaine Dinh Thi Lê Hang confie avec émotion : "Je suis fière d’appartenir à cette grande famille qu’est le Comité des femmes des gardes-frontières de Quang Tri. Ici je ressens profondément la fraternité, la compassion et la chaleur humaine qui se manifestent dans chaque action en faveur des populations frontalières. Cela me pousse à m’améliorer, à m’investir davantage pour le développement de notre unité et de notre province".

Pour l’avenir, le lieutenant-colonel Hô Phu Vinh appelle à poursuivre la voie de l’innovation et de l’efficacité. Il exhorte les femmes du corps à continuer de s’inspirer de la pensée et de l’éthique du président Hô Chi Minh, à renforcer leur participation aux mouvements d’émulation patriotiques et à s’impliquer plus encore dans les activités sociales tournées vers les femmes et les enfants des zones frontalières.

Thao Nguyên/CVN