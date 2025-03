Vietnam - Chine

Vietnam Airlines : ligne aérienne directe entre Pékin et Hô Chi Minh-Ville

Le 30 mars, à l’aéroport de Daxing à Pékin (Chine), la Compagnie aérienne nationale du Vietnam, Vietnam Airlines, a organisé une cérémonie d'inauguration de la ligne directe entre Pékin et Hô Chi Minh-Ville. Cette nouvelle liaison aérienne est effectuée à raison de cinq vols par semaine (lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche).

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Avec la ligne directe entre Pékin et Hô Chi Minh-Ville., Vietnam Airlines porte à six le nombre de ses liaisons entre le Vietnam et la Chine, avec 40 vols hebdomadaires reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à Pékin, Shanghai et Guangzhou...

L'ouverture de cette ligne vise à répondre à la demande croissante de voyages entre les deux pays. En 2024, le Vietnam a accueilli plus de 3,7 millions de visiteurs chinois, soit une augmentation de 214% par rapport à 2023, faisant de la Chine le marché pourvoyeur de touristes à la plus forte croissance.

Vietnam Airlines prévoit d'ouvrir et de rétablir 15 routes internationales en 2025, notamment vers l'Italie, le Danemark, la Russie et la Chine, contribuant ainsi à l'objectif national d'accueillir 22 à 23 millions de visiteurs étrangers au Vietnam cette année.

VNA/CVN