Le Vietnam co-préside un séminaire régional sur la lutte contre la criminalité transnationale

Le Vietnam, en sa qualité de président du Groupe Asie-Pacifique des Nations unies, a co-organisé le 20 mai avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) un séminaire de haut niveau à Vienne (Autriche), dans le cadre de la 34ᵉ session de la Commission des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ34).

>> Coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale au sein de l'ASEAN

>> Prévention de la criminalité transnationale : le Vietnam prêt à renforcer la coopération internationale

>> Le Vietnam renforce ses liens avec Interpol pour lutter contre la criminalité transnationale



Ce séminaire visait à partager les bonnes pratiques, les expériences concrètes et les enseignements tirés de la mise en œuvre du Mécanisme d'examen de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC) dans la région Asie-Pacifique. Il a également permis de renforcer la coopération régionale et de consolider les capacités nationales dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale organisée. De nombreux pays d'autres régions y ont également pris part.

Photo : Nhandan/CVN

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne, a salué le rôle pionnier de la région Asie-Pacifique dans la mise en œuvre du Mécanisme d’examen de la convention. Il a également souligné l’importance de la coopération multilatérale dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale.

Des représentants du Japon, du Vietnam, de Singapour et du Pakistan ont partagé leurs expériences en tant qu'États examinés et examinateurs, mettant en lumière des approches concrètes et adaptées aux différents contextes nationaux.

Un des moments forts du séminaire a été la présentation du Vietnam, assurée par un représentant du ministère de la Police, point focal national pour la mise en œuvre de la convention. Cette intervention a mis en avant les approches pragmatiques, les défis rencontrés ainsi que les solutions mises en œuvre par le Vietnam pour remplir ses obligations internationales, illustrant ainsi son engagement actif et responsable au sein de l’ONU.

Lors de la séance plénière de la 34ᵉ session de la CCPCJ, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, en tant que président du Groupe Asie-Pacifique, a rappelé que la convention et ses protocoles connexes sont des outils essentiels pour la lutte mondiale contre la criminalité transnationale. Il a réaffirmé l’engagement de la région à promouvoir la mise en œuvre efficace du Mécanisme d’examen.

Créé en 2018 et lancé en 2020, ce mécanisme est actuellement reconnu comme un outil indispensable pour les États membres souhaitant renforcer leurs cadres juridiques et institutionnels afin de lutter plus efficacement contre la criminalité transnationale organisée.

VNA/CVN