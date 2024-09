Plus de 50 millions d’USD collectés pour les victimes du typhon Yagi

Des organisations et des particuliers en Chine et à l’étranger ont fait jusqu’à 17 heures le 16 septembre des dons de 1.236 milliards de dôngs (50,35 millions d’USD), en espèces et par virement bancaire, au Comité central de secours du Front de la Patrie du Vietnam (VPF) pour venir en aide aux victimes du typhon Yagi et des inondations et glissements de terrain qui ont suivi.

Photo : VNA/CVN

En réponse à l’appel du présidium du Comité central de VPF, diverses agences, entreprises, organisations et particuliers ont contribué aux efforts de secours. Le Comité central de secours a rapidement déboursé deux tranches d’aides, totalisant 1.035 milliards de dôngs, aux provinces et aux villes touchées.

La distribution des fonds a été méticuleusement planifiée pour répondre aux besoins les plus urgents. La province de Lào Cai a reçu 180 milliards de dôngs, suivie par la province de Yên Bai avec 130 milliards de dôngs, les provinces de Cao Bang et Lang Son chacune avec 80 milliards de dôngs, et les provinces de Tuyên Quang et Phu Tho chacune avec 55 milliards de dôngs.

Les localités bénéficiaires restantes comprennent les provinces de Bac Giang et Quang Ninh et la ville de Hai Phong qui reçoivent chacune 50 milliards de dôngs; Son La et Bac Kan chacune 40 milliards de dôngs, Thai Nguyên et Hoa Binh chacune 30 milliards de dôngs, Hung Yên et Hà Giang chacun 25 milliards de dôngs; Diên Biên, Thai Binh et Hai Duong chacune 20 milliards de dôngs; et Lai Châu 15 milliards de dôngs.

Hanoï a reçu 10 milliards de dôngs, tandis que les provinces de Vinh Phuc, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa et Bac Ninh ont obtenu chacune 5 milliards de dôngs.

Au dernier décompte lundi 15 septembre à 6 heures du matin, le typhon Yagi et les inondations et glissements de terrain qui l’ont suivi avaient fait 348 morts et disparus et 1.921 blessés. Ils ont endommagé plus de 230 maisons, plus de 190.000 ha de rizières, près de 48.000 ha d’autres cultures, 32.000 ha d’arbres fruitiers, ainsi que 3.269 cages aquatiques. Le ministère du Plan et de l’Investissement a estimé les pertes matérielles à environ 40.000 milliards de dôngs (plus de 1,6 milliard d’USD).

VNA/CVN