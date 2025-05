La Fête nationale et la rationalisation de l’appareil au menu du gouvernement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la réunion ordinaire du gouvernement d’avril le 6 mai, au cours de laquelle il a annoncé le lancement des travaux et l’inauguration de 80 ouvrages et projets pour célébrer les 80 ans de la Révolution d’Août (19 août) et la Fête nationale (2 septembre).

>> Le Premier ministre préside une réunion gouvernementale sur le travail législatif

>> Le gouvernement accélère la cadence avant la 9e session de l’Assemblée nationale

S’exprimant lors de la réunion d’avril consacrée à l’examen de la situation socio-économique et à la définition des priorités pour ce mois et les années à venir, il a souligné qu’à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025), 80 projets et ouvrages d’infrastructures stratégiques ont également été lancés et inaugurés simultanément dans tout le pays.

Photo : VNA/CVN

En avril, le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités ont continué de réorganiser le système politique ; de mettre en place un modèle d’administration locale à deux niveaux, accompagné de nombreux documents de mise en œuvre ; de mener à bien rapidement les tâches, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétaire général du Parti, To Lam, pour répondre à la nouvelle politique douanière américaine ; et de préparer et mettre en œuvre d’importantes activités de politique étrangère, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a appelé à la poursuite des préparatifs des négociations commerciales avec les États-Unis afin de garantir des intérêts harmonieux et de permettre aux citoyens et aux entreprises d’investir, de produire et de faire des affaires en toute sécurité.

Il a demandé aux membres du gouvernement de proposer des mesures et des solutions pour promouvoir une croissance rapide et durable, maîtriser l’inflation, assurer la stabilité macroéconomique et les grands équilibres afin d’atteindre une croissance de 8 % ou plus en 2025 et des taux à deux chiffres les années suivantes.

Les missions dans les domaines de la culture, de la société, de l’environnement, de la défense nationale, de la sécurité et des affaires étrangères, en particulier l’organisation des unités administratives et la mise en place d’un système d’administration locale à deux niveaux, doivent bénéficier de l’attention requise, a souligné Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la poursuite de l’amélioration institutionnelle, de la rationalisation et de la réorganisation de l’appareil administratif, ainsi qu’à la promotion de la réforme administrative et de la transformation numérique.

En particulier, la restructuration et la rationalisation de l’appareil organisationnel doivent être mises en œuvre sans perturber les opérations ni nuire aux citoyens et aux entreprises, a-t-il noté, soulignant que les procédures administratives doivent continuer à être réformées, avec une décentralisation et une délégation de pouvoirs accrues. Cela comprend la réduction des délais de traitement des procédures administratives, la réduction des coûts des entreprises et l’élimination des contraintes commerciales inutiles pour les citoyens et les entreprises.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’achever la révision, la modification ou la publication de nouveaux documents juridiques pour guider la mise en œuvre de la fusion des unités administratives provinciales et la construction d’un modèle d’administration locale à deux niveaux afin de garantir un fonctionnement fluide et continu tout au long de ce processus.

La priorité doit être donnée à la stimulation de la croissance économique, au renouvellement des moteurs de croissance traditionnels et à la promotion de nouveaux moteurs, avec pour objectif principal d’accélérer le décaissement des investissements publics, de remédier aux difficultés et aux goulets d’étranglement auxquels sont confrontés les projets d’IDE de grande envergure et de haute technologie, et de mettre en œuvre efficacement la résolution de l’Assemblée nationale et le programme d’action du gouvernement visant à mettre en œuvre la résolution n°68-NQ/TW récemment adoptée par le Bureau politique sur le développement du secteur privé.

En particulier, les ministères, les agences et les localités doivent accélérer la construction et le décaissement des projets qui leur sont assignés, visant à achever plus de 3.000 kilomètres d’autoroutes et plus de 1.000 kilomètres de routes côtières d’ici 2025, a-t-il souligné.

Pour stimuler les exportations, le chef du gouvernement a ordonné l’élaboration d’un plan de négociations tarifaires avec les États-Unis et a appelé à des efforts proactifs pour promouvoir un commerce équilibré et durable avec ce pays et d’autres partenaires majeurs.

Le Vietnam doit également capitaliser sur les 17 accords de libre-échange (ALE) signés, tout en poursuivant les négociations en vue de nouveaux accords, notamment avec les pays ayant récemment renforcé leurs relations diplomatiques et avec des régions prometteuses comme le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine.

Parallèlement, la consommation intérieure doit être stimulée par la mise en œuvre effective du plan global de relance de la consommation intérieure et par l’encouragement de la population vietnamienne à privilégier les produits vietnamiens, notamment les produits OCOP (Une commune, un produit).

Il faut également renforcer la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les produits de qualité inférieure, notamment les produits pharmaceutiques, les produits nutritionnels et les compléments alimentaires. La publicité mensongère doit être strictement empêchée, sanctionnée et éliminée, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a également souligné l’importance des propositions visant à étendre les exemptions de visa aux groupes et pays concernés.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère des Finances, en avril et au cours des quatre premiers mois de cette année, l’économie a maintenu une dynamique de croissance positive dans ses trois piliers : l’agriculture, l’industrie et les services. En avril, la production industrielle a augmenté de 1,4% par rapport à mars et de 8,9% sur un an. De janvier à avril, elle a bondi de 8,4% sur un an. Au cours de cette période, les ventes au détail de biens et services de consommation ont progressé de près de 10%. Le pays a également attiré près de 7,7 millions de touristes internationaux, un record historique et une hausse de 23,8% sur un an.

La situation macroéconomique est restée stable, l’indice moyen des prix à la consommation (IPC) ayant progressé de 3,2%, ce qui a permis une gestion flexible et efficace des politiques macroéconomiques. Les recettes budgétaires de l’État ont dépassé 944.000 milliards de dôngs (36,34 milliards de dollars), soit 48 % de l’estimation annuelle, en hausse de 26,3%. Le chiffre d’affaires total des importations et exportations a été estimé à plus de 275 milliards de dollars, en hausse de 15%, avec un excédent commercial de plus de 5 milliards de dollars.

VNA/CVN