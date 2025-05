Vietnam - Kazakhstan

Élévation des relations au niveau de partenariat stratégique

>> Le Vietnam créera toutes les conditions favorables aux investisseurs kazakhs

>> Tô Lâm assiste à la cérémonie de remise des documents de coopération

>> Le secrétaire général du PCV décoré de l’Ordre de l’Amitié Dostyk du Kazakhstan

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, le président Kassym-Jomart Tokaïev a souligné qu’il s’agissait de la première visite d’un secrétaire général du PCV au Kazakhstan depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de son pays dans la région Asie-Pacifique.

Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec ses amis traditionnels, dont le Kazakhstan. Il a remercié ce pays pour son soutien à la lutte d’hier du Vietnam pour l’indépendance nationale ainsi qu’à son processus de développement d’aujourd’hui.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction face à cette visite historique, marquant un tournant dans les relations bilatérales, avec l’élévation des relations Vietnam - Kazakhstan au niveau de partenariat stratégique.

Ils ont affirmé que ce nouveau cadre de coopération permettrait de renforcer les cinq axes de connectivité entre les deux pays : les échanges entre les deux peuples, l’économie, les politiques, les transports et la connectivité interrégionale.

Le président kazakh a exprimé sa fierté de voir le Kazakhstan devenir le premier partenaire stratégique du Vietnam en Asie centrale, qualifiant cet événement d’historique dans les relations bilatérales et de fondement solide pour renforcer la coopération dans tous les domaines.

Renforcer le partenariat bilatéral

Les deux parties ont convenu de continuer à approfondir la confiance politique mutuelle par l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, et de promouvoir la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’industrie de la défense et de la technologie militaire.

Ils ont également convenu d'améliorer l'efficacité du Comité intergouvernemental Vietnam - Kazakhstan pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, et de porter le volume des échanges bilatéraux à 5 milliards de dollars d’ici 2030. Le président kazakh a affirmé que son pays était prêt à créer les meilleures conditions pour les entreprises vietnamiennes opérant au Kazakhstan, et à intensifier les importations de produits clés du Vietnam tels que les vêtements et les chaussures.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont reconnu le potentiel prometteur dans les domaines de l’énergie, des mines, des transports et de la logistique, des finances, du tourisme, de l’éducation et de la formation, du développement des ressources humaines, ainsi que des sciences et des technologies, les identifiant comme des points forts de la coopération future.

Ils ont également salué la coopération étroite entre les deux pays au sein des forums multilatéraux. Le Vietnam est prêt à jouer le rôle de passerelle entre le Kazakhstan et l’Asie du Sud-Est, tandis que le Kazakhstan aidera le Vietnam à approfondir ses liens avec les pays d’Asie centrale.

En abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont souligné l’importance du règlement pacifique des différends sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies, tout en soutenant la position de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale, conformément au droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À l’issue de l’entretien, le président kazakh a remis l’Ordre de l’amitié "Dostyk" de première classe au secrétaire général Tô Lâm. Les deux dirigeants ont également assisté à la signature de plusieurs documents de coopération dans les domaines de la justice, des sciences et des technologies, de l’énergie, de l’aviation, de la culture et du sport, ainsi que des médias et de la communication.

Les deux parties ont également adopté une Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique Vietnam - Kazakhstan.

VNA/CVN