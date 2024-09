Un prix mondial décerné à un panorama sur la campagne de Diên Biên Phu

Photo : Zing/CVN

Selon Lê Quôc Minh, rédacteur en chef du journal Nhân Dân et président de l'Association des journalistes vietnamiens, ce projet a été reconnu pour son caractère unique et innovant.

Les juges ont salué l'originalité et la créativité de l'équipe du projet, en soulignant que cette édition spéciale du journal a accompli avec brio sa mission de transmission de l’histoire nationale de manière nouvelle et captivante. Il permet de rapprocher les jeunes générations de leur passé, en suscitant ainsi leur intérêt pour l’histoire.

L’un des points forts de cette initiative est l'édition spéciale du journal Nhân Dân, parue le 7 mai dernier, qui a été augmentée de 12 pages, dont 4 consacrées à cette peinture reconstituant la campagne de Diên Biên Phu.

Cette œuvre, qui compte plus de 4.500 personnages, retrace la lutte révolutionnaire du peuple vietnamien sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh. Elle réveille un sentiment de fierté nationale et sert d’outil pédagogique pour les générations actuelles.

Photo : Zing/CVN

Les lecteurs peuvent découper et assembler les pages de cette édition spéciale pour former la fresque complète de la campagne de Diên Biên Phu, qui peut être exposée dans les salons ou les lieux publics. Le succès de cette initiative a été tel que, même après la commémoration du 7 mai, la demande pour cette édition spéciale n’a cessé de croître, ce qui a conduit le journal Nhân Dân à imprimer 100.000 exemplaires supplémentaires.

Expérience interactive



L’exposition interactive de la fresque panoramique à Hanoï et à Diên Biên a attiré près de 30.000 visiteurs en une semaine. Cette exposition a permis au public de découvrir un panorama circulaire de 5,5 m de diamètre et de 3 m de haut. Les passionnés de technologie pouvaient scanner les codes QR sur le panorama ou télécharger une application de réalité augmentée pour une expérience interactive.

Le peintre Luong Xuân Doàn, président de l’Association des beaux-arts du Vietnam, a partagé à la presse : "Nous considérons cette réalisation comme un exploit artistique pour les jeunes peintres vietnamiens. Ils ont su créer une œuvre digne de l’art contemporain, qui honore la mémoire des combattants de Diên Biên et des soldats de l'armée de Hô Chi Minh".

Cette initiative du journal Nhân Dân s’inscrit dans un effort global visant à moderniser l’approche de la presse écrite au Vietnam tout en conservant un lien fort avec l’histoire nationale.

Thao Nguyên/CVN