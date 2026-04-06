Vers une utilisation responsable de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) engendre aujourd’hui des transformations majeures dans l’enseignement supérieur. Grâce à des plateformes telles que ChatGPT ou Gemini, les étudiants peuvent accéder de manière autonome aux connaissances, apprendre de façon flexible, consulter des documents en temps réel et interagir efficacement avec des contenus multimédias.

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Photos : CTV/CVN

Selon le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phúc, l’application de l’IA dans l’éducation au Vietnam n’est plus une tendance, mais une exigence incontournable. Ces dernières années, le ministère a mis en place de nombreuses politiques concrètes visant à intégrer les technologies dans l’enseignement. Parallèlement, un cadre de compétences en IA destiné aux enseignants et aux cadres de gestion, considéré comme un critère obligatoire dans les programmes de formation professionnelle, est en cours d’élaboration et de déploiement.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a également finalisé la “Stratégie de l’IA dans l’éducation et la formation à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2035”, avec pour objectif que tous les apprenants, enseignants et gestionnaires soient formés aux compétences en la matière. Il s’agit aussi de mettre en place un écosystème éducatif intelligent intégrant l’IA, où chaque apprenant dispose de son propre “assistant d’apprentissage virtuel”, sûr et humain.

L’Université des technologies des transports a mené des recherches pour développer une plateforme intelligente basée sur des “agents d’IA”, offrant un accompagnement global aux étudiants dans leur parcours d’apprentissage : développement des compétences transversales, stimulation de la pensée créative, personnalisation de l’apprentissage (tuteur IA), suivi des progrès académiques et évaluation automatisée des compétences.

Une étude menée par Hà Minh Tiêp (Université Hùng Vuong de Hô Chi Minh-Ville) révèle que 72,9% des étudiants interrogés déclarent avoir utilisé l’IA dans leurs recherches académiques. Les usages principaux incluent : l’aide à la rédaction des études (78,5%), la vérification de l’orthographe et de la grammaire (61,2%), la recherche de références (47,6%) et la proposition d’idées de recherche (31,9%).

Risques éthiques et dérives

L’usage généralisé de l’IA, en l’absence d’une orientation pédagogique claire et d’un encadrement éthique, peut entraîner des effets négatifs sur la capacité de réflexion autonome, l’esprit d’apprentissage actif et le développement global des étudiants. Dans de nombreux cas, ils ont tendance à dépendre des outils d’IA pour accomplir leurs tâches d’études, au lieu de rechercher, analyser et synthétiser eux-mêmes les informations, ce qui peut affaiblir leur esprit critique et leur créativité.

Photo : VNA/CVN

Des problèmes tels que le plagiat, la fraude académique ou encore une mauvaise compréhension de la nature du savoir suscitent également des inquiétudes quant à l’équité et à la qualité de l’enseignement. L’étude de Hà Minh Tiêp révèle que seuls 21,3% des étudiants interrogés déclarent vérifier systématiquement l’exactitude et la fiabilité des informations fournies par l’IA. Cela montre que la dépendance à l’IA et le manque de vérification des sources constituent une réalité répandue, augmentant le risque de réutilisation d’informations erronées ou insuffisamment fondées sur le plan académique. Par ailleurs, près de 64,7% des étudiants reconnaissent avoir pratiqué le copier-coller, ce qui témoigne d’un manque d’encadrement en matière d’intégrité académique et de normes d’utilisation de l’IA.

Dans ce contexte, les organes de gestion de l’État doivent élaborer un cadre juridique unifié afin de réguler les activités académiques dans l’environnement numérique. Les établissements d’enseignement supérieur doivent rapidement adopter des règles claires concernant l’utilisation de l’IA dans la recherche, accompagnées de programmes de formation à la vertu technologique et à l’usage responsable de l’IA. Ils doivent également mettre en place des mécanismes de contrôle et de suivi du respect de l’éthique académique, notamment grâce à des outils de détection de contenus générés par l’IA.

Selon le Master Nguyên Van Hiêu (Faculté des sciences interdisciplinaires, Université Hùng Vuong de Hô Chi Minh-Ville), les établissements de formation devraient encourager les étudiants à participer à des projets entrepreneuriaux intégrant l’IA, afin de développer un esprit pratique, des capacités de résolution de problèmes et un travail d’équipe efficace. Ils doivent aussi renforcer les liens entre universités, entreprises, centres d’innovation et organisations internationales en vue de faciliter la concrétisation des idées des apprenants.

Selon les experts en éducation et en technologie, les universités et les enseignants doivent intégrer de manière proactive l’éthique technologique et les aspects juridiques de l’IA dans les programmes officiels ; élaborer des méthodes d’évaluation, d’orientation et de contrôle de l’usage de l’IA par les étudiants ; et développer chez ces derniers l’esprit critique ainsi que la capacité d’évaluer les informations fournies par l’IA, en lien avec le sens des responsabilités, l’éthique et le respect du droit, notamment à travers des pratiques de citation et de présentation honnêtes, afin d’utiliser les outils d’IA de manière réellement efficace.

Nguyên Thành/CVN