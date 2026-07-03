Vers une intégration accrue des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur de Samsung

Le Vietnam s’engage à créer les conditions maximales pour que les entreprises, dont le groupe Samsung, investissent et exercent leurs activités de manière efficace et durable au Vietnam, conformément au principe des intérêts harmonisés et des risques partagés, a affirmé le ministre des Finances Ngô Van Tuân lors d’une séance de travail tenue dans l’après-midi du 2 juillet à Hanoï avec Park Soon Cheol, vice-président exécutif et directeur financier (CFO) de Samsung Electronics.

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Photo : Ministère des Finances/CVN

Le ministre vietnamien des Finances, Ngô Van Tuân, a reçu, dans l’après-midi du 2 juillet à Hanoï, Park Soon Cheol, vice-président exécutif et directeur financier (CFO) de Samsung Electronics.

À cette occasion, Ngô Van Tuân a exprimé sa gratitude à Samsung ainsi qu’aux entreprises sud-coréennes pour leur accompagnement du Vietnam dans de nombreux domaines. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à maintenir un environnement d’investissement favorable, équitable, sûr et durable afin d’encourager des investisseurs tels que Samsung à poursuivre leur développement à long terme au Vietnam, soulignant que les hautes technologies, secteur dans lequel le groupe est un acteur majeur, figurent parmi les priorités de développement du pays.

De son côté, Park Soon Cheol a indiqué que son groupe avait mené avec succès de nombreux projets depuis son investissement à grande échelle dans les hautes technologies au Vietnam en 2008. Samsung exploite actuellement six usines, un centre de recherche et développement (R&D) et une entité commerciale au Vietnam. Son chiffre d’affaires annuel dépasse 60 milliards de dollars et ses investissements cumulés dans le pays atteignaient 24 milliards de dollars à la fin de 2025. Le groupe prévoit d’y investir environ un milliard de dollars supplémentaires cette année afin de poursuivre le développement de ses activités.

Depuis son implantation au Vietnam, Samsung a consacré d’importantes ressources à la formation des entreprises locales, au transfert de technologies et au développement de ressources humaines hautement qualifiées à travers des programmes tels que Smart Factory et Samsung Innovation Campus (SIC).

Photo : VNA/CVN

À l’avenir, il entend intensifier ses efforts en matière de formation de ressources humaines hautement qualifiées et de conseil technique, afin de permettre à davantage d’entreprises vietnamiennes répondant aux normes technologiques internationales d’intégrer sa chaîne d’approvisionnement et de promouvoir les transferts de technologies. Le groupe a réaffirmé son engagement à accompagner durablement le gouvernement vietnamien et à contribuer au développement socio-économique du pays.

Face à l’extension des centres SIC à Bac Ninh et Thai Nguyên, il a suggéré à Samsung de collaborer avec le ministère de l’Éducation et de la Formation ainsi que celui des Sciences et des Technologies afin d’élargir le réseau de recherche. L’objectif est de mobiliser les talents des instituts et universités vietnamiens pour répondre aux besoins de recherche du groupe. Il a également exprimé le souhait que le groupe continue d’accompagner les entreprises vietnamiennes pour leur permettre de s’intégrer plus profondément à sa chaîne de valeur mondiale.

"Nous nous engageons à créer les conditions les plus favorables pour permettre aux entreprises, dont Samsung, d’investir et de développer durablement leurs activités au Vietnam, conformément au principe des intérêts harmonisés et des risques partagés", a souligné le ministre Ngô Van Tuân.

VNA/CVN