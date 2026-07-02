Le gouvernement veut moderniser le secteur de l’agriculture et de l’environnement

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a participé, le 2 juillet à Hanoï, à la conférence consacrée au bilan des six premiers mois de 2026 et aux orientations pour le second semestre du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

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Photo : Lê Dông/VNA/CVN

Saluant les résultats obtenus par le secteur au cours des six premiers mois de l’année, il a souligné que le ministère devait continuer de faire de l’amélioration du cadre institutionnel une priorité afin d’atteindre les objectifs de développement fixés pour 2026.

Le vice-Premier ministre a également insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW sur le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Il a demandé au ministère de poursuivre son rôle moteur, en coordination avec les ministères, les secteurs et les localités, en lançant une campagne intensive de 100 jours destinée à accélérer la mise en œuvre de cette résolution.

Outre l'amélioration du cadre institutionnel et la transformation numérique, il a appelé le ministère à poursuivre le développement de la production, à renforcer la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Dans le secteur agricole, le ministère devra continuer à soutenir la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, tout en améliorant leur qualité et leur valeur ajoutée.

Il devra également poursuivre les efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin d’obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

En matière de prévention des catastrophes naturelles, le ministère est appelé à renforcer l’application des sciences, des technologies et de la transformation numérique aux systèmes de prévision, d’alerte précoce et de surveillance en temps réel, afin d’améliorer les capacités de gestion et d’aider les localités à réagir plus efficacement.

Cette exigence est d’autant plus urgente que le changement climatique entraîne des phénomènes de plus en plus complexes et imprévisibles, a souligné Hô Quôc Dung.

Photo : VNA/CVN

Présentant un rapport à la conférence, le vice-ministre Dang Ngoc Diêp a indiqué que, dès le début de 2026, son ministère avait pris des mesures pour lever les difficultés et soutenir la croissance dans les secteurs de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement.

Au cours du premier semestre, le secteur a maintenu une dynamique de croissance positive. Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques sont estimées à 38,88 milliards de dollars, en hausse de 6% sur un an, tandis que la croissance du PIB sectoriel a atteint entre 3,8% et 3,85%, dépassant l’objectif fixé de 3,7%.

Dans le cadre de la Résolution n°57-NQ/TW, le ministère a proposé 15 projets de développement de technologies stratégiques, représentant un budget prévisionnel d’environ 1.300 milliards de dôngs.

Le système national de traçabilité des produits agricoles est notamment entré officiellement en service le 30 juin 2026, renforçant la gestion de la qualité, la transparence des informations et les perspectives d’exportation.

Au second semestre 2026, le ministère concentrera ses efforts sur la finalisation des projets de loi, la poursuite de la simplification des procédures administratives, l’accélération de la transformation numérique, le développement de la base de données nationale sur le foncier ainsi que l’extension des applications numériques à la traçabilité des produits agricoles et aux services administratifs, afin de contribuer à l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres.

VNA/CVN